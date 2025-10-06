Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Enemigos íntimos

Los tres ex que quieren amargar a Gimnasia y Esgrima con Deportivo Madryn

La gran final por el ascenso de Gimnasia y Esgrima tendrá varias caras conocidas en la vereda de enfrente. De queridos a posibles verdugos.

Por UNO
Solís (arriba de la montaña) y Silba (9) dejaron su marca en Gimnasia y Esgrima.

Solís (arriba de la montaña) y Silba (9) dejaron su marca en Gimnasia y Esgrima.

El primer ascenso de la Primera Nacional ya tiene equipos confirmados: Gimnasia y Esgrima se medirá contra Deportivo Madryn el próximo sábado con el objetivo de lograr uno de los dos boletos a la elite del fútbol argentino. El Lobo se encontrará con tres viejos conocidos, que hoy defienden los colores del aurinegro y buscarán arruinar el sueño mensana.

Nazareno Solís, Luis Silba y Alejandro Gutiérrez Arango son piezas fundamentales de los sureños, un trío que jugó en el Lobo la temporada pasada, llegando también a una final, en ese entonces, la del Reducido. Claro, ley del ex activada, ahora buscarán lograr el ascenso pero con otra camiseta.

Luis Silba 1.jfif
Sol&iacute;s-Silba, de dupla en Gimnasia y Esgrima a repetirla en Deportivo Madryn.

Solís-Silba, de dupla en Gimnasia y Esgrima a repetirla en Deportivo Madryn.

Para el DT Leandro Gracián, los tres son titulares y han jugado durante casi toda la campaña que derivó en el primer lugar de la zona A: 34 partidos para el Tanque, 32 para Naza (forman dupla de ataque) y 22 para el colombiano, cifras que marcan un rodaje interesante y la importancia que tienen para el equipo.

En el arco de enfrente, los ex jugadores de Gimnasia y Esgrima también aportaron su cuotita goleadora, marcando entre los tres un total de 13 goles (de los 45 que tuvo en total Deportivo Madryn durante el torneo). El desglose tiene 5 goles para cada uno de los delanteros y otros 3 para el marcador central.

Ahora, el objetivo será tomarse revancha de la final perdida en Córdoba con la camiseta del Lobo. En aquél encuentro por el último peldaño del Reducido, el mensana que dirigía todavía Ezequiel Medrán cayó contra San Martín de San Juan. Ahora, el destino los pone ante sus viejos compañeros. Enemigos íntimos.

Los números del trío en Gimnasia y Esgrima

Nazareno Solís, Luis Silba y Alejandro Gutiérrez Arango no pasaron inadvertidos en su estadía en Mendoza. De hecho, para Naza y el colombiano el Lobo es el club donde más veces jugaron, mientras que para el Tanque es el segundo de su carrera. Solís vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima en 42 partidos con 5 goles, Silba lo hizo en 45 partidos con 13 tantos y el cafetero cerró con 34 presencias y dos gritos.

La final espera por su sede

Gimnasia y Egrima de Mendoza jugarán este sábado 11 de octubre por el primer ascenso a la elite del fútbol argentino. Por ahora, todos los caminos conducen a Platense como el estadio para la definición, algo que todavía no se confirma de manera oficial. El encuentro será a partido único, logrando el boleto a Primera División quien resulte ganador.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas