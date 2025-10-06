Los tres ex que quieren amargar a Gimnasia y Esgrima con Deportivo Madryn

Para el DT Leandro Gracián, los tres son titulares y han jugado durante casi toda la campaña que derivó en el primer lugar de la zona A: 34 partidos para el Tanque, 32 para Naza (forman dupla de ataque) y 22 para el colombiano, cifras que marcan un rodaje interesante y la importancia que tienen para el equipo.

En el arco de enfrente, los ex jugadores de Gimnasia y Esgrima también aportaron su cuotita goleadora, marcando entre los tres un total de 13 goles (de los 45 que tuvo en total Deportivo Madryn durante el torneo). El desglose tiene 5 goles para cada uno de los delanteros y otros 3 para el marcador central.

Ahora, el objetivo será tomarse revancha de la final perdida en Córdoba con la camiseta del Lobo. En aquél encuentro por el último peldaño del Reducido, el mensana que dirigía todavía Ezequiel Medrán cayó contra San Martín de San Juan. Ahora, el destino los pone ante sus viejos compañeros. Enemigos íntimos.

Los números del trío en Gimnasia y Esgrima

Nazareno Solís, Luis Silba y Alejandro Gutiérrez Arango no pasaron inadvertidos en su estadía en Mendoza. De hecho, para Naza y el colombiano el Lobo es el club donde más veces jugaron, mientras que para el Tanque es el segundo de su carrera. Solís vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima en 42 partidos con 5 goles, Silba lo hizo en 45 partidos con 13 tantos y el cafetero cerró con 34 presencias y dos gritos.

La final espera por su sede

Gimnasia y Egrima de Mendoza jugarán este sábado 11 de octubre por el primer ascenso a la elite del fútbol argentino. Por ahora, todos los caminos conducen a Platense como el estadio para la definición, algo que todavía no se confirma de manera oficial. El encuentro será a partido único, logrando el boleto a Primera División quien resulte ganador.