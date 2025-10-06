Inicio Sociedad Magis TV
Para tener en cuenta

Magis TV: el truco para evitar estafas a la hora de utilizar la famosa aplicación

Si realizas este truco, no deberás preocuparte por sufrir estafas a través de la aplicación Magis TV

Por UNO
Magis TV ha ganado gran popularidad en el último tiempo.

Magis TV ha ganado gran popularidad en el último tiempo.

Ante los altos precios de los servicios de televisión, una de las alternativas que más ha comenzado a utilizarse es Magis TV, plataforma de la que puedes disfrutar de una diferentes contenidos totalmente gratis. Sin embargo, también se han denunciado una serie de estafas a la hora de utilizarlo.

Para evitar este problema, todo lo que tienes que hacer es activar un sencillo truco a la hora de utilizar la aplicación. De esta manera, no tendrás ninguna sorpresa o dolor de cabeza.

aplicacion, magis tv
Magis TV es una de las aplicaciones del momento.

Magis TV es una de las aplicaciones del momento.

El truco para prevenir estafas al usar Magis TV

Uno de los principales peligros es vincular una cuenta de correo electrónico con Magis TV. Al hacerlo, los usuarios exponen información personal y credenciales de acceso que podrían ser utilizadas con fines maliciosos, como robo de identidad, acceso no autorizado a otras plataformas o envío masivo de spam.

Cargando los datos anteriormente mencionados, te expones a una serie de estafas que pueden provocarse. Por eso, la recomendación es usar Magis TV en modo invitado.

Con esta forma de manejo, tu información personal no será cargada en la aplicación, y te ahorrarás posibles disgustos. En el mismo sentido, otro de los trucos para evitar estafas de este tipo es el de usar la aplicación en una pestaña de incógnito.

modo incognito, aplicacion
Debes utilizar Magis TV como invitado, evitando cargar tus datos personales.

Debes utilizar Magis TV como invitado, evitando cargar tus datos personales.

En definitiva, el objetivo es no cargar tu información personal en Magis TV, ya que todo puede salir mal. Definitivamente, esta es la contra de esquivar los costosos servicios de televisión por cable.

Cómo descargar Magis TV para disfrutar de su contenido gratis

  1. Descarga el archivo APK de Magis TV desde su sitio web en un ordenador.
  2. Copia el archivo APK a una memoria USB.
  3. Inserta la memoria USB en tu Smart TV.
  4. Usa un gestor de archivos en tu TV para localizar el archivo APK y ejecutarlo para instalar la aplicación.

Magis TV no es una aplicación que se encuentre en tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store. A la hora de utilizarla, debes saber que tus datos pueden ser puestos en riesgo.

Temas relacionados:

Te puede interesar