Magis TV: los riesgos de usar la aplicación para ver fútbol, películas o series

Los riesgos de usar Magis TV para ver fútbol, películas y series

En concreto, los riesgos de usar Magis TV abarcan desde comprometer tanto la seguridad de los dispositivos como la protección de la información personal de los usuarios.

Los problemas pueden surgir desde el momento de su instalación, ya que Magis TV no está disponible en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

Esta vía de instalación expone a los dispositivos a la posibilidad real de sufrir infecciones por virus, malware o spyware, ya que solo se puede obtener Magis TV mediante la descarga de archivos APK desde sitios de terceros.

Como si fuese poco, Magis TV puede incluir un código malicioso capaz de robar contraseñas, acceder a información personal y robar datos bancarios. Incluso, otro de los riesgos es la invasión de las listas de contactos, el almacenamiento, la cámara y el micrófono sin que el usuario lo autorice.

aplicacion, magis tv Tus datos personales y bancarios pueden ser robados a través de Magis TV.

Varios usuarios han reportado problemas tras instalar la aplicación de contenido pirata, iniciando por el despliegue incontrolable de publicidad emergente, redireccionamientos a sitios inseguros, bloqueos del sistema operativo y caídas constantes hasta el acceso no consentido a información confidencial o el uso excesivo de memoria RAM, batería y datos móviles.

Magis TV ofrece una aparente solución al alto costo de las plataformas legales de streaming, pero presenta peligros técnicos y en materia de seguridad.

Qué canales están disponibles en Magis TV

Magis TV brinda acceso a una enorme cantidad de canales de televisión en vivo, tanto nacionales como internacionales. También permite ver:

Películas de estreno y catálogos completos;

Series populares de plataformas como Netflix, Disney+, HBO y Prime Video;

Eventos deportivos como fútbol internacional, Fórmula 1, boxeo y tenis;

Señales de TV paga como ESPN, Fox Sports, TNT, CNN, History Channel, NatGeo, entre muchas otras.

Todo este contenido se encuentra organizado en listas IPTV que se cargan en la propia aplicación.