Mejor que Magis TV: la plataforma de streaming que causa sensación entre los usuarios

Vix, la plataforma de streaming que es tendencia entre los usuarios

Vix se posiciona como el servicio de streaming en español más importante, ofreciendo una gran variedad de producciones para el público hispanohablante.

Su diseño está orientado principalmente al público latinoamericano y presenta una extensa biblioteca que incluye desde clásicos cinematográficos hasta producciones originales de alta calidad. A diferencia de otras plataformas, Vix no requiere de suscripción mensual.

El único punto negativo es que esta plataforma de streaming incorpora pausas publicitarias durante la visualización, lo que permite mantener el servicio sin costo para los usuarios.

Para comenzar a disfrutar la experiencia, puedes descargarte la aplicación o acceder a la plataforma vix.com para al menos mirar el contenido disponible.

Vix se encuentra disponible en la mayoría de los países de América Latina, incluyendo Argentina, Colombia, México, Chile y Perú, entre otros. La última versión puede ser descargada a través de Google Play Store y App Store.

Qué tipo de contenido puede verse en Vix

Si tomas la decisión de descargarte Vix, debes saber que el contenido que podrás disfrutar será el que se muestra a continuación:

Series latinoamericanas y documentales de interés.

Contenido infantil, que incluye animaciones y series educativas.

Canales en vivo que ofrecen noticias, deportes y entretenimiento variado.

Películas que van desde dramas románticos hasta comedias y thrillers.

Telenovelas clásicas.

Como sucede en otras plataformas, este streaming actualiza su contenido de manera regular y presenta producciones originales.