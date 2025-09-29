Corazón: las enfermedades cardiovasculares causan el 26% de las muertes en Argentina.

Corazón Infarto mujer En el Día Mundial del Corazón, los especialistas recomiendan controlar la hipertensión arterial, la glucosa y el colesterol. Foto gentileza 20minutos.es

Una vez producida la menopausia, la reducción de los niveles de estrógeno provoca alteraciones del colesterol, mayor rigidez arterial, incremento de la presión arterial y acumulación de grasa visceral, elevando de manera importante las probabilidades de infarto, angina y arritmias. En el caso de aquellas mujeres que atraviesan una menopausia precoz presentan un riesgo aún mayor, lo que hace indispensable un control médico periódico.

Otro aspecto clave en esta delicada enfermedad, son las diferencias en los síntomas de infarto entre hombres y mujeres. Si bien el dolor o la presión en el pecho es el signo más común en ambos casos, las mujeres pueden presentar síntomas atípicos, como dolor en cuello, mandíbula, hombros, brazos o espalda, falta de aire, náuseas, sudoración, mareos o fatiga inusual. Incluso, algunas pueden sufrir infartos sin obstrucciones significativas de las arterias principales, un cuadro conocido como enfermedad coronaria microvascular (MINOCA).

Es importante tener en cuenta que sobre los factores de riesgo, se distinguen los modificables, como colesterol elevado, hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y diabetes, y los no modificables, como la edad, los antecedentes familiares y el sexo.

Otro aspecto para destacar en el caso de las mujeres, cobran especial relevancia situaciones como hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico e historia de menopausia precoz. Por ello es que los especialistas, ante cualquiera de estos antecedentes, recomiendan al menos un control médico anual.

“En este Día Mundial del Corazón se convoca a la comunidad a reconocer la importancia del cuidado cardiovascular. Con más de 50 mil infartos al año en Argentina y las enfermedades del corazón como la principal causa de muerte, muchas vidas podrían salvarse con prevención, detección temprana y estilos de vida saludables”, resalta la doctora Daniela Nosetto, médica cardióloga especialista en hipertensión arterial y dislipemias del Servicio de Cardiología del Hospital Británico.

Corazón infarto hombre Los especialistas alertan sobre las enfermedades del corazón, que provocan el 26% de las muertes en Argentina. Foto gentileza abc.es

Por su lado, la doctora Mariana Orozco Tapia, médica cardióloga, Fellowship en Hipertensión Arterial, Cardiometabolismo y Dislipemias del citado centro hospitalario, destacó que “reconocer las señales de alerta es fundamental para una consulta temprana. Entre ellas se incluyen el dolor u opresión en el pecho, molestias irradiadas al cuello, mandíbula, hombros, brazos o espalda, dificultad para respirar, náuseas o indigestión, sudor frío, mareos, cansancio inusual o la aparición de síntomas incluso en reposo, algo que resulta más frecuente en mujeres”.

Las especialistas recuerdan que la prevención es la herramienta más efectiva para cuidar la salud cardiovascular. Entre esas recomendaciones mencionan mantener una alimentación equilibrada, realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana, controlar regularmente la presión arterial, el colesterol y la glucemia, evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, junto con la gestión adecuada del estrés, son hábitos que reducen significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Infarto de miocardio, los síntomas más comunes.

Dolor torácico.

Opresión.

Pesadez.

Dolor de brazo u hombro.

Dolor de cuello o mandíbula.

Dolor de espalda.

Sudor frío.

Dificultad para respirar.

Mareo o desmayo.

Náuseas y vómitos.

Fatiga.

Infarto de miocardio, medidas de prevención.