Tabaquismo: en Argentina 40.000 personas mueren al año por esta enfermedad.

Salud tabaquismo mujer Fumar en esceso pueden provocar en las personas graves enfermedades como distintos tipos de cancer y probleas cardiovasculares. Foto noticiasargentinas.com

Cuando una persona fumadora deja de hacerlo, culmina una exposición a los químicos que contiene el cigarrillo y en pocos días comienzan a notarse los beneficios: mejora la circulación sanguínea y la función pulmonar, disminuye la tos y las dificultades para respirar.

Las tres formas de dependencia que genera el consumo de tabaco

Física: provocada por la nicotina, responsable del síndrome de abstinencia.

Psicológica: fumar se asocia a diferentes situaciones cotidianas y dificulta cambiar esta relación.

Social: para muchas personas sigue siendo un imperativo social.

Los especialistas aseguran que fumar aumenta el riesgo de contraer graves enfermedades como cáncer de pulmón de 5 a 10 veces y está vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñón y vejiga, como también con las leucemias mieloides agudas.

Abandonar el hábito de fumar no solo previene la posibilidad de contraer cáncer, sino que además disminuye el riesgo de contraer muchas otras enfermedades relacionadas con el tabaquismo pasivo en los niños, como la otitis y enfermedades respiratorias como el asma, a la vez que disminuye las probabilidades de sufrir impotencia, infertilidad, partos prematuros y abortos.

En ese sentido, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) anunció el inicio de una nueva edición del programa “Chau Pucho” para que las personas fumadoras dejen el hábito contanto con el respaldo de un equipo médico y psicológico, y el apoyo de un grupo de ex fumadores que se encuentra transitando el mismo camino de aquellos que desean abandonar el cigarrillo.

Salud tabaquismo hábito El tabaquismo es la principal causa de muerte en los países desarrollados, provoca cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares. Foto gentileza abc.es

Este programa propone un abordaje integral, que combina herramientas prácticas, apoyo emocional y seguimiento profesional.

Entrevista psiquiátrica inicial para evaluar la situación

Acompañamiento médico durante todo el programa

Apoyo psicológico con enfoque conductual y motivacional

Técnicas de relajación para manejar el estrés y el craving

Seguimiento post programa con controles médicos

Dentro del programa desarrollado por los especialistas, el cuidado integral de la persona que dejan el cigarrillo siempre es una medida saludable, atendiendo los distintos aspectos que pueden generar daños en la salud y que en ocasiones encuentran barreras para tratar de resolverlos. En la actualidad se puede contar con dispositivos que pueden acompañar al paciente para vencer barreras y cuidar integralmente su salud.