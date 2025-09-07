Siniestro en un conventillo: una persona discapacitada murió en un incendio en La Boca y hay ocho heridos

Al ingresar al complejo habitacional, a solo tres metros de la entrada, los bomberos encontraron a una persona sin vida en silla de ruedas, mientras se lograron rescatar a ocho personas que se encontraban en ella planta baja y en el primer piso de la propiedad, con heridas y quemaduras, y una de ellas fue traslada al Hospital Argerich.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad que trabajaba en el lugar, las llamas consumieron parte de la estructura del complejo habitacional, y las zonas más afectadas fueron la planta baja y el primer piso.

El cuerpo calcinado de un hombre en sillas de ruedas fue trasladado a la morgue y se desconoce su identidad.

Según se informó desde el SAME, las siete personas afectadas por el fuego debieron ser asistidas por personal médico en el lugar. Se trata de cuatro hombres y tres mujeres mayores de edad, a la vez que una persona fue trasladada en una ambulancia al hospital Argerich, aunque no trascendió cual era su situación.

Vecinos del complejo incendiado explicaron que la propiedad carecía de salidas de emergencia, lo que generó preocupación sobre la posibilidad de personas atrapadas por el fuego, aunque una ligera revisión en el edificio descartó la presencia de más afectados.

Este tipo de construcción, llamado conventillo, tiene características muy particulares que tienen que ver con la historia del barrio de La Boca, aunque esta propiedad se encontraba rodeada por edificaciones más modernas.

La Boca incendio bomberos Un amplio despliegue de Bomberos y ambulancia provocó el incendio de un inquilinato en el barrio de La Boca. Foto gentileza Policía de la Ciudad.

Los conventillos se caracterizan por su construcción con materiales altamente inflamables y las conexiones eléctricas precarias, que generalmente favorecen la rápida propagación de llamas.

Por estas horas, una fiscalía en turno de la Ciudad de Buenos Aires junto a personal especializado de Bomberos, comenzaron a realizar las pericias para tratar de establecer el origen del incendio.