Siniestro en un conventillo: una persona discapacitada murió en un incendio en La Boca y hay ocho heridos

Una persona en silla de ruedas murió y ocho personas resultaron heridas por quemaduras en un incendio que se desató en el barrio porteño de La Boca

Por UNO
Foto gentileza Policía de la Ciudad.

Una persona con discapacidad murió este domingo en un voraz incendio que se desató en un inquilinato del barrio porteño de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, afectando además a ocho personas con distintas lesiones, mientras que una de ellas fue trasladada a un hospital cercano.

El dramático episodio se desató minutos antes de las 8 de este domingo, en un conventillo situado en calle Wenceslao Villafañe 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez, en donde residían 13 familias que perdieron sus pertenencias, ropa y otros elementos.

La Boca incendio conventillo
Una persona en silla de ruedas murió y ocho personas resultaron heridas en un incendio que se desató en el barrio porteño de La Boca.

En pocos minutos y tras un llamado al teléfono de emergencias 911, varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y ambulancias del SAME llegaron al lugar para combatir las llamas y tratar de rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en medio de las llamas.

Al ingresar al complejo habitacional, a solo tres metros de la entrada, los bomberos encontraron a una persona sin vida en silla de ruedas, mientras se lograron rescatar a ocho personas que se encontraban en ella planta baja y en el primer piso de la propiedad, con heridas y quemaduras, y una de ellas fue traslada al Hospital Argerich.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad que trabajaba en el lugar, las llamas consumieron parte de la estructura del complejo habitacional, y las zonas más afectadas fueron la planta baja y el primer piso.

El cuerpo calcinado de un hombre en sillas de ruedas fue trasladado a la morgue y se desconoce su identidad.

Según se informó desde el SAME, las siete personas afectadas por el fuego debieron ser asistidas por personal médico en el lugar. Se trata de cuatro hombres y tres mujeres mayores de edad, a la vez que una persona fue trasladada en una ambulancia al hospital Argerich, aunque no trascendió cual era su situación.

Vecinos del complejo incendiado explicaron que la propiedad carecía de salidas de emergencia, lo que generó preocupación sobre la posibilidad de personas atrapadas por el fuego, aunque una ligera revisión en el edificio descartó la presencia de más afectados.

Este tipo de construcción, llamado conventillo, tiene características muy particulares que tienen que ver con la historia del barrio de La Boca, aunque esta propiedad se encontraba rodeada por edificaciones más modernas.

La Boca incendio bomberos
Un amplio despliegue de Bomberos y ambulancia provocó el incendio de un inquilinato en el barrio de La Boca.

Los conventillos se caracterizan por su construcción con materiales altamente inflamables y las conexiones eléctricas precarias, que generalmente favorecen la rápida propagación de llamas.

Por estas horas, una fiscalía en turno de la Ciudad de Buenos Aires junto a personal especializado de Bomberos, comenzaron a realizar las pericias para tratar de establecer el origen del incendio.

