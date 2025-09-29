Inicio Policiales Florencio Varela
Crimen de Florencio Varela: la hipótesis de la familia de Lara Gutiérrez que llama la atención

El abogado de la familia de Lara Gutiérrez dio a conocer una hipótesis sobre el crimen de Florencio Varela y sus detenidos

Por UNO
La familia de Lara Gutiérrez, una de las tres jóvenes asesinadas en el llamado Crimen de Florencio Varela, aseguró que detrás de estos femicidios hay más personas involucradas e incluso lanzó una advertencia a través de su abogado.

Gonzalo Fuenzalida, representante legal de la familia de Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen de Florencio Varela, afirmó este domingo que la brutalidad del ataque a las jóvenes no coincide con los perfiles de los detenidos hasta el momento.

En declaraciones a TN, el letrado sostuvo que “seguro hay más involucrados” en el triple femicidio. Fuenzalida rechazó categóricamente la hipótesis de que las víctimas hayan actuado como "viudas negras", insistiendo en que la metodología del crimen lleva la firma de un grupo narco.

"Fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia. Actúan con mucho salvajismo", analizó el abogado, aunque los calificó de "inexpertos" por la falta de prolijidad en el hecho.

Las críticas a la Policía por el crimen de Florencio Varela

El abogado también recordó las graves falencias que hubo en la búsqueda inicial de las jóvenes. En ese sentido, manifestó que el abuelo de una de las víctimas fue a la comisaría y le indicaron que debía "volver en 48 horas porque por el momento no podían hacer nada".

"No sé si fue inoperancia o si tal vez quisieron actuar indirectamente para ayudar en la desaparición. Todavía es materia de investigación", comentó Fuenzalida.

Finalmente, el abogado de la familia de Lara Gutiérrez se mostró satisfecho con el cambio de fiscal en la causa, que ahora está a cargo de Carlos Adrián Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza, ya que esto derivó en más detenciones.

Torturadas y con transmisión para redes sociales

Las tres víctimas del crimen de Florencia Varela: Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, según la investigación fueron torturadas y estos tormentos fueron presenciados por, al menos, 45 personas que se conectaron a una transmisión privada de Tik Tok.

La autopsia demostró que hubo un especial ensañamiento contra Lara Gutiérrez, de 15 años, a la que llegaron a cortar los 5 dedos de una de sus manos.

