El punto más alto de la Tierra también es la frontera más elevada: 8.849 metros sobre el nivel del mar
El monte Everest es conocido no solo por su altitud extrema, sino también por el papel que desempeña como frontera internacional. Situado entre Nepal y la Región Autónoma del Tíbet, administrada por China, la montaña marca un límite natural que es a la vez un punto de encuentro cultural.
Los pueblos que habitan a su alrededor, como los sherpas en Nepal o las comunidades tibetanas, han construido su vida en torno a esta cumbre. La montaña, admirada y temida, representa un desafío para exploradores y montañistas que llegan de todas partes del planeta Tierra para intentar conquistarla.
Everest (1)
En Nepal se llama Sagarmatha (“frente al cielo”) y en tibetano Chomolungma (“madre del universo”).
Como es esta montaña monumental del planeta Tierra
El Everest no solo es el punto más alto de la Tierra, sino un símbolo universal de superación que atrae aventureros de todo el mundo. Recalca por
- Primera ascensión: en 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograron lo que parecía imposible: conquistar la cima del Everest, la montaña más alta del planeta Tierra, que además marca la frontera natural entre Nepal y el Tíbet.
- Velocidad de crecimiento: aunque parece inmóvil, esta gigante del Himalaya crece unos 4 mm cada año por el constante movimiento de las placas tectónicas.
- Clima extremo: en esta frontera elevada, las temperaturas pueden descender hasta -60 °C y los vientos superar los 160 km/h, un entorno que desafía incluso a los más experimentados.
- Zona de la muerte: por encima de los 8.000 m, la falta de oxígeno y el frío extremo hacen que cada paso en esta montaña sea un riesgo de vida.