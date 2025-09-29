El punto más alto de la Tierra también es la frontera más elevada: 8.849 metros sobre el nivel del mar

El monte Everest es conocido no solo por su altitud extrema, sino también por el papel que desempeña como frontera internacional. Situado entre Nepal y la Región Autónoma del Tíbet, administrada por China, la montaña marca un límite natural que es a la vez un punto de encuentro cultural.

Los pueblos que habitan a su alrededor, como los sherpas en Nepal o las comunidades tibetanas, han construido su vida en torno a esta cumbre. La montaña, admirada y temida, representa un desafío para exploradores y montañistas que llegan de todas partes del planeta Tierra para intentar conquistarla.

Everest (1) En Nepal se llama Sagarmatha (“frente al cielo”) y en tibetano Chomolungma (“madre del universo”).

Como es esta montaña monumental del planeta Tierra

El Everest no solo es el punto más alto de la Tierra, sino un símbolo universal de superación que atrae aventureros de todo el mundo. Recalca por