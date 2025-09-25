El error que todos cometen al usar Magis TV: evita ser estafado en segundos

Magis TV es una de las plataformas de streaming gratuitas con mayor variedad de contenido, lo que la convierte en una de las más utilizadas en América Latina. Pese a su efectividad, lo cierto es que tiene una serie de riesgos.
En concreto, muchos usuarios que utilizan Magis TV pueden ser víctimas de estafa en segundos al cometer un error: registrar su correo electrónico en la plataforma.
Al ingresar un correo, los usuarios exponen datos personales y credenciales que pueden ser usados de manera indebida, suponiendo riesgos en materias de ciberseguridad.
Expertos en ciberseguridad recomiendan no descargar aplicaciones que no provengan de tiendas oficiales para evitar los riesgos. En lugar de estas, se aconseja el uso de plataformas legales.
El más común de estos riesgos es la filtración de los datos personales, la cual proviene de tu correo electrónico o del mismo Magis TV. En segunda categoría, se ubica el hackeo y la vulnerabilidad de los mismos.
Además, puedes recibir sanciones por parte de Google al usar tu cuenta de manera indebida. Por todo esto, es mejor que no registres tu mail en Magis TV.
Si quieres utilizar esta plataforma, los expertos en ciberseguridad recomiendan que te crees una nueva cuenta de Gmail, justamente, separada de tus datos personales.
También puedes eliminar tu cuenta de Magis TV directamente desde la aplicación. Todo lo que tienes que hacer es ir al menú de perfil y buscar la opción Mi cuenta o Eliminar cuenta de usuario.