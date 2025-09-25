El error que todos cometen al usar Magis TV: evita ser estafado en segundos

Por qué no debes registrar tu correo al usar Magis TV

Al ingresar un correo, los usuarios exponen datos personales y credenciales que pueden ser usados de manera indebida, suponiendo riesgos en materias de ciberseguridad.

Expertos en ciberseguridad recomiendan no descargar aplicaciones que no provengan de tiendas oficiales para evitar los riesgos. En lugar de estas, se aconseja el uso de plataformas legales.

El más común de estos riesgos es la filtración de los datos personales, la cual proviene de tu correo electrónico o del mismo Magis TV. En segunda categoría, se ubica el hackeo y la vulnerabilidad de los mismos.

magis tv, cberseguridad No debes registrar tu correo personal al usar esta aplicación.

Además, puedes recibir sanciones por parte de Google al usar tu cuenta de manera indebida. Por todo esto, es mejor que no registres tu mail en Magis TV.

Si quieres utilizar esta plataforma, los expertos en ciberseguridad recomiendan que te crees una nueva cuenta de Gmail, justamente, separada de tus datos personales.

Paso a paso: cómo desvincular Magis TV de tu cuenta de Gmail

Abre tu navegador web y ve a la página de conexiones de terceros de tu Cuenta de Google en accounts.google.com. Haz clic en Acceder con Google. Busca en la lista de aplicaciones la que se llama Magis TV. Selecciona la opción Ver detalles para ver la información de esa conexión. Haz clic en Dejar de usar Acceder con Google. Finalmente, confirma la acción para desvincular la aplicación y tu cuenta de Gmail.

También puedes eliminar tu cuenta de Magis TV directamente desde la aplicación. Todo lo que tienes que hacer es ir al menú de perfil y buscar la opción Mi cuenta o Eliminar cuenta de usuario.