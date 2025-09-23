La estafa de criptomonedas por la que acusan a un argentino: un paciente con cáncer es víctima

La estafa de criptomonedas de la que acusan a un argentino

Según relatan en la red social X, fueron los propios usuarios quienes comenzaron a atar cabos: la estafa coincidía con la descarga de Block Blasters, un videojuego gratuito en Steam que escondía un virus para robar criptomonedas.

El ejemplo más claro de esto es RastalandTV, un streamer de 26 años que viviría en Letonia y estaría en tratamiento contra el cáncer, notó que, en plena transmisión en vivo, le desaparecieron 32.000 dólares en donaciones que había recibido de parte de su audiencia para pagar su tratamiento.

Aplicando técnicas de investigación de fuentes abiertas, la comunidad gamer detectó que el malware redirigía datos a un canal de Telegram. Desde allí lograron reconstruir identidades vinculadas a un grupo de supuestos estafadores.

"Reportan que un argentino viviendo en Miami sería un delincuente que atacaba a pacientes de cáncer para robarles criptomonedas", dijo Maximiliano Firtman, conocedor del mundo cripto.

estafa, criptomonedas El apuntado principal de esta estafa es un argentino que vive en Miami.

El argentino radicado en Miami, apuntado como uno de los responsables de la maniobra fraudulenta, fue contactado para hacer su descargo respecto a los señalamientos, y destacaron que se lo vio "genuinamente preocupado".

Una plataforma altamente cuestionada

Steam, la plataforma con más de 30 millones de usuarios activos diarios, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, ya que este hecho expuso las falencias de seguridad.

Particularmente, el juego protagonista de esta estafa ya contaba con más de 200 reseñas falsas antes de ser eliminado tras la denuncia realizada y tras la presión de la comunidad gamer.