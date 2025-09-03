Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump dispara su fortuna con criptomoneda WLFI

La criptomoneda WLFI de Donald Trump eleva su fortuna a 6.000 millones. Así funciona el proyecto que agita el mercado cripto en Estados Unidos

Una criptomoneda de Bitcóin frente a una imagen del presidente de Estados Unidos

Una criptomoneda de Bitcóin frente a una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE/Pablo Giannazzi.

La fortuna de Donald Trump y su familia alcanzó este lunes los 6.000 millones de dólares tras el debut oficial de su criptomoneda World Liberty Financial (WLFI). La divisa digital comenzó a cotizar en plataformas como Binance, generando un volumen de transacciones de 1.000 millones en menos de una hora, según datos de CoinMarketCap.

Según informa la agencia EFE, la criptomoneda arrancó con fuerza, alcanzando una capitalización de mercado de 6.000 millones de dólares en su pico inicial. Sin embargo, el martes ya retrocedía un 9 %, situándose en torno a los 5.400 millones. Aun así, el impacto en la fortuna del presidente es innegable.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su hijo Donald Trump Jr y el vicepresidente JD Vance (Archivo). Crédito: EFE/Shawn Thew.

Cómo funciona la criptomoneda de Donald Trump

Trump fue presentado como “cofundador emérito” del proyecto, en el que también participan sus tres hijos, quienes controlan cerca de una cuarta parte de la oferta total de WLFI. El anuncio se hizo en septiembre de 2024, en plena preparación de la campaña electoral.

WLFI se define como un token de gobernanza. Esto significa que no solo tiene valor financiero, sino que también otorga a sus poseedores la capacidad de votar y tomar decisiones sobre el rumbo del proyecto. De momento, los tokens de los fundadores permanecen bloqueados y no están disponibles para la venta.

Además, el token se lanzó bajo la exención del Reglamento D de la SEC, lo que permite captar capital sin registrar valores, siempre que sea entre inversores acreditados o a través de pequeñas ofertas privadas.

La incursión de Trump en el mercado cripto

El proyecto WLFI no es la primera aventura digital de Donald Trump. En octubre pasado, la plataforma enfrentó problemas iniciales con ventas bajas y fallos técnicos, pese a presentarse como “la única plataforma DeFi inspirada en Donald J. Trump”.

En enero, el presidente también sorprendió al mercado con una “meme coin” llamada $TRUMP, que alcanzó una valoración millonaria en su primer día de cotización.

En julio, Donald Trump firmó la primera gran legislación federal sobre criptomonedas en Estados Unidos, calificándola como "la mayor revolución financiera desde el nacimiento de internet". La nueva ley establece un marco claro y simplificado para las monedas estables, aquellas respaldadas por activos confiables como el dólar.

