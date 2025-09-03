Donald Trump dispara su fortuna con criptomoneda WLFI

WLFI se define como un token de gobernanza. Esto significa que no solo tiene valor financiero, sino que también otorga a sus poseedores la capacidad de votar y tomar decisiones sobre el rumbo del proyecto. De momento, los tokens de los fundadores permanecen bloqueados y no están disponibles para la venta.

Además, el token se lanzó bajo la exención del Reglamento D de la SEC, lo que permite captar capital sin registrar valores, siempre que sea entre inversores acreditados o a través de pequeñas ofertas privadas.

La incursión de Trump en el mercado cripto

El proyecto WLFI no es la primera aventura digital de Donald Trump. En octubre pasado, la plataforma enfrentó problemas iniciales con ventas bajas y fallos técnicos, pese a presentarse como “la única plataforma DeFi inspirada en Donald J. Trump”.

En enero, el presidente también sorprendió al mercado con una “meme coin” llamada $TRUMP, que alcanzó una valoración millonaria en su primer día de cotización.

En julio, Donald Trump firmó la primera gran legislación federal sobre criptomonedas en Estados Unidos, calificándola como "la mayor revolución financiera desde el nacimiento de internet". La nueva ley establece un marco claro y simplificado para las monedas estables, aquellas respaldadas por activos confiables como el dólar.