Los detalles de las causas contra el falso inversor de YPF por estafas en más de 800.000 dólares

Fuentes judiciales detallaron que hay un total de 14 denuncias que se realizaron hasta el momento contra el presunto estafador serial. De todas ellas, está imputado formalmente en 5. Sólo en ese quinteto de expedientes, el capital que habría fraguado supera los 800.000 dólares.

El modus operandi de las estafas

En líneas generales, todas las víctimas denunciaron que Alejandro Quiroga aseguraba ser el dueño de una estación de servicio YPF ubicada en Maipú. No sólo eso, sino que tenía fondos de inversión asociados a la compra y venta de barriles de crudo, los cuales tenían generosos retornos de ganancias. Se ganaba la confianza de las personas a través de su estilo de vida presuntuoso, pero también se hacía íntimos de ellos, incluso invitándolas a sus cumpleaños o asistiendo a casamientos juntos.

De los 5 expedientes en los cuales está imputado, el más oneroso en términos de dinero sustraído tuvo como víctima a una mujer que trabajaba en una concesionaria y que conoció a mediados de agosto de 2023. Según la denuncia, Alejandro Quiroga le dijo que además de sus negocios en la petrolera YPF también era cambista. Hasta realizaron varias operaciones de compra-venta de dólares sin inconvenientes y el hombre le alquiló un lujoso departamento, pagando 2 meses por adelantado.

Una vez con la víctima en su telaraña -ayudado por la vulnerabilidad de la mujer por la reciente muerte de su esposo-, la convenció de que le entregue 450.000 dólares para un fondo de inversión para recibir una renta semanal del 3%. Además, la denunciante le entregó 10 camionetas Toyota Hilux con la documentación correspondiente ya que Alejandro Quiroga supuestamente se las alquilaba a YPF.

Alejandro Quiroga denunciado por estafas millonarias.jpeg

Lo cierto es que las ganancias nunca llegaron y el estafador argumentó que se debía a que estaba inhibido por la AFIP. Poco a poco comenzó a distanciarse de la mujer, al mismo tiempo que los vehículos eran transferidos. Según la acusación fiscal, el monto total -contemplando las camionetas- es de aproximadamente 700.000 dólares.

Otra de las víctimas denunció que entre diciembre de 2022 y enero de 2024 le entregó sucesivas sumas de dinero a su "amigo" Alejandro Quiroga, quien le prometió que los colocaría en un fondo de inversión de YPF por el que recibiría ganancias de entre el 10% y 15%. Sólo pudo recuperar 4.000 dólares, perdiendo un total de 58 mil dólares.

Los otros tres expedientes por estafa tuvieron como escenario una pizzería en Maipú, donde el sospechoso se reunión con 3 personas a las cuales convenció de invertir su dinero. En este caso prometió que tendrían ganancias de hasta el 50% mensual, un interés muy por encima de lo que ofrece cualquier otro tipo de inversión financiera. Así fue que les sustrajo 30.000, 41.000 y 25.000 dólares, los cuales nunca devolvió.