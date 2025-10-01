Magis TV: cómo descargar la aplicación para disfrutar de contenido gratis

Cómo descargar Magis TV para disfrutar su contenido gratis

Para descargar Magis TV, primero descarga el archivo APK desde su sitio web oficial o usa un navegador como la app Downloader en Android TV para descargar con un código.

En el caso de tener Android, habilita fuentes desconocidas en la configuración para instalar el APK. Si tienes un Smart TV, copia el APK a una USB, insértala y usa un gestor de archivos para descargar Magis TV.

Finalmente, tendrás que abrir la aplicación Magis TV, ingresar tus datos de inicio de sesión y registrarte. Otra de las opciones es hacerlo desde una memoria USB, y se hace de la siguiente manera:

Descarga el archivo APK de Magis TV desde su sitio web en un ordenador. Copia el archivo APK a una memoria USB. Inserta la memoria USB en tu Smart TV. Usa un gestor de archivos en tu TV para localizar el archivo APK y ejecutarlo para instalar la aplicación.

magis tv, aplicacion Puedes instalar esta aplicación en tu celular.

Magis TV no es una aplicación que se encuentre en tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store. A la hora de utilizarla, debes saber que tus datos pueden ser puestos en riesgo.

Los contenidos que ofrece Magis TV

Magis TV ofrece una gran variedad de contenido, que incluye: