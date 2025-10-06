Netflix: es corta

Netflix: es corta, adictiva y está entre las más recomendadas

Netflix cuenta con un catálogo donde hay series y películas para todos los gustos. Una serie rompió todos los récords entre las ofertas de suspenso de la plataforma, y lo hizo de la mano de un relato basado en una reconocida novela, y que apenas tiene 8 capítulos en total: No hables con extraños.

Las series y películas de producción inglesa se fueron consolidando con el paso de los años en el catálogo de Netflix, especialmente dentro de los dramas criminales. Esta serie sorprende, e incluso sube la vara de las producciones, arrasando como una de las mejores ofertas de suspenso de los últimos 5 años en la plataforma, con un mix irresistible.

La serie no da respiro y promete ser de tus favoritas en Netflix.

La serie no es una oferta más basada en obras literarias, sino que se la considera como la máxima joya en lo que ha sido el trabajo en conjunto de la escritora Coben y Netflix. La unión fue tan fuerte que, exclusivamente con esta oferta del catálogo de series y películas, la autora creó un final alternativo que no está presente en las novelas.

Gran parte del éxito de esta serie se le atribuye al rol protagonico de Hannah John-Kamen, que conquistó al mundo entero en su papel intrigante en la oferta de Netflix. Esta producción se compone de apenas 8 capítulos, siguiendo con la tendencia de los relatos cortos, y con una crítica descomunal que incluso hoy en día la recomienda.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio a mediados del 2020, y desde entonces es de las principales recomendaciones del género de suspenso en la plataforma.

De qué trata No Hables con Extraños, serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie arrasante entre ofertas de suspenso, No hables con extraños centra su historia en: "Tras escuchar algo impactante sobre su esposa de boca de una desconocida, un hombre de familia termina envuelto en un misterio y en una desesperada búsqueda de la verdad".

A pesar de ya haber pasado más de 5 años desde su estreno, la serie es una de las recomendaciones más fuertes de Netflix entre ofertas de suspenso.

La serie te llevará de una manera nunca antes vista a un mundo de suspenso en Netflix.

Reparto de No Hables con Extraños, serie de Netflix

  • Richard Armitage: Adam Price
  • Siobhan Finneran: DS Johanna Griffin
  • Jennifer Saunders: Heidi
  • Hannah John-Kamen: The Stranger
  • Paul Kaye: Patrick Katz

Dónde ver la serie No hables con extraños, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: No hables con extraños se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: The Stranger se puede ver en Netflix.
  • España: No hables con extraños se puede ver en Netflix.

