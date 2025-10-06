Netflix: es corta, adictiva y está entre las más recomendadas

La serie no es una oferta más basada en obras literarias, sino que se la considera como la máxima joya en lo que ha sido el trabajo en conjunto de la escritora Coben y Netflix. La unión fue tan fuerte que, exclusivamente con esta oferta del catálogo de series y películas, la autora creó un final alternativo que no está presente en las novelas.

Gran parte del éxito de esta serie se le atribuye al rol protagonico de Hannah John-Kamen, que conquistó al mundo entero en su papel intrigante en la oferta de Netflix. Esta producción se compone de apenas 8 capítulos, siguiendo con la tendencia de los relatos cortos, y con una crítica descomunal que incluso hoy en día la recomienda.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio a mediados del 2020, y desde entonces es de las principales recomendaciones del género de suspenso en la plataforma.

Embed - No hables con extraños | Tráiler oficial | Netflix

De qué trata No Hables con Extraños, serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie arrasante entre ofertas de suspenso, No hables con extraños centra su historia en: "Tras escuchar algo impactante sobre su esposa de boca de una desconocida, un hombre de familia termina envuelto en un misterio y en una desesperada búsqueda de la verdad".

A pesar de ya haber pasado más de 5 años desde su estreno, la serie es una de las recomendaciones más fuertes de Netflix entre ofertas de suspenso.

netflix no hables con extraños (1) La serie te llevará de una manera nunca antes vista a un mundo de suspenso en Netflix.

Reparto de No Hables con Extraños, serie de Netflix

Richard Armitage: Adam Price

Siobhan Finneran: DS Johanna Griffin

Jennifer Saunders: Heidi

Hannah John-Kamen: The Stranger

Paul Kaye: Patrick Katz

Dónde ver la serie No hables con extraños, según la zona geográfica