La película seguramente logrará sacarte de la rutina y hacerte olvidar de los problemas por unos instantes. Es que es casi imposible no engancharse con la historia de un hombre con problemas mentales, que se va a vivir a una casa heredada y en donde arma su propio mundo de alucinaciones.

El estreno de esta película de Netflix fue el viernes 3 de octubre de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 36 minutos.

netflix-alucinaciones-pelicula La película Alucinaciones recién se suma al catálogo de Netflix y promete ser el mejor estreno de terror del 2025.

Netflix: de qué trata la película Alucinaciones

Esta nueva película que llegó a Netflix tiene como protagonista principal a Tom Walker (Topher Grace), un hombre que tiene antecedentes de problemas mentales y, luego de pasar encerrado 20 años en una institución, sale en libertad y se va a vivir a la mansión que heredó de sus padres fallecidos. Teniendo que registrarse mediante una videollamada todos los días para poder cumplir con el arresto domiciliario, Tom vivirá un tormento de alucinaciones, creyendo que está más que obsesionado.

netflix-pelicula-alucinaciones El actor Topher Grace la rompe interpretando todo tipo de alucinaciones en esta recomendada película de Netflix.

Reparto de Alucinaciones, película de Netflix

Topher Grace (Tom Walker)

Braden Fitzgerald (joven Tom Walker)

Patricia Clarkson (Brody)

Callan Mulvey (Alex Walker)

Cody Sullivan (joven Alex Walker)

Génesis Rodríguez (Lynn)

Robin Thomas (Efren Walker)

Marty Eli Schwartz (Frank)

Tráiler de Alucinaciones, película de Netflix

Embed - Delirium Trailer (2018) Topher Grace Horror Movie

Dónde ver la película Alucinaciones, según la zona geográfica