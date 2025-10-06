El actor Topher Grace interpreta a Tom Walker en la película de Netflix.

El actor Topher Grace interpreta a Tom Walker en la película de Netflix.

Entre todos los géneros que los suscriptores de Netflix tienen para elegir a la plataforma, hay uno qué es el favorito de muchos: el terror. Justamente, se acaba de estrenar una película estadounidense que es para comerse las uñas y es estremecedora.

Prometiendo ser uno de los estrenos con más reproducciones este 2025, la película Alucinaciones arribó con todo en octubre de este año, dando que hablar entre las más vistas del ranking.

Esta entrega de Netflix, que hace vibrar a todo el público entre todas las series y películas de la plataforma, está protagonizada por Topher Grace, escrita por Adam Alleca y dirigida por Dennis Iliadis.

La película seguramente logrará sacarte de la rutina y hacerte olvidar de los problemas por unos instantes. Es que es casi imposible no engancharse con la historia de un hombre con problemas mentales, que se va a vivir a una casa heredada y en donde arma su propio mundo de alucinaciones.

El estreno de esta película de Netflix fue el viernes 3 de octubre de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 36 minutos.

La película Alucinaciones recién se suma al catálogo de Netflix y promete ser el mejor estreno de terror del 2025.

Netflix: de qué trata la película Alucinaciones

Esta nueva película que llegó a Netflix tiene como protagonista principal a Tom Walker (Topher Grace), un hombre que tiene antecedentes de problemas mentales y, luego de pasar encerrado 20 años en una institución, sale en libertad y se va a vivir a la mansión que heredó de sus padres fallecidos. Teniendo que registrarse mediante una videollamada todos los días para poder cumplir con el arresto domiciliario, Tom vivirá un tormento de alucinaciones, creyendo que está más que obsesionado.

El actor Topher Grace la rompe interpretando todo tipo de alucinaciones en esta recomendada película de Netflix.

Reparto de Alucinaciones, película de Netflix

  • Topher Grace (Tom Walker)
  • Braden Fitzgerald (joven Tom Walker)
  • Patricia Clarkson (Brody)
  • Callan Mulvey (Alex Walker)
  • Cody Sullivan (joven Alex Walker)
  • Génesis Rodríguez (Lynn)
  • Robin Thomas (Efren Walker)
  • Marty Eli Schwartz (Frank)

Tráiler de Alucinaciones, película de Netflix

Dónde ver la película Alucinaciones, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Alucinaciones se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Delirium no está disponible en Netflix.
  • España: la película Alucinaciones se puede ver en Netflix.

