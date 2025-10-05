Un auto estaba cargando gas y explotó: hay tres personas heridas

La onda expansiva fue tan fuerte que alcanzó a otros dos autos que estaban en la playa de carga, en el surtidor Huayna Kápaj II. Los testigos describieron escenas de pánico y corridas mientras el personal de emergencia llegaba al lugar para asistir a los heridos.

Afortunadamente, ninguno de los heridos, se encuentra en estado de gravedad, pero sí tienen lesiones leves producto de la explosión. Todos los damnificados fueron atendidos en un hospital de la zona.

Los primeros reportes locales indicaron que el tanque del auto que explotó no cumplía con las normas de seguridad y podría haber sido de fabricación artesanal. Sin embargo, esas versiones están bajo investigación.

auto2 Auto estallado. Un auto explotó mientras cargaba gas, las autoridades investigan qué provocó el estallido.

Este tipo de incidentes no es inusual en la ciudad y provocó una gran preocupación entre los vecinos, informó el medio local salteño, Qué Pasa Salta.

Las imágenes del auto destruido en la estación de servicio se viralizaron y reavivaron el debate sobre la seguridad en la carga de gas natural. Las autoridades sospechan que el auto no cumplía con las normas de seguridad y esto habría causado el estallido.

El personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los heridos y evaluar los daños materiales, que a simple vista fueron bastantes.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al cargar gas y verificar que los tanques de los vehículos cumplan con las normas de seguridad vigentes para evitar este tipo de accidentes que podrían terminar en tragedia.

