Fiat sorprende y anuncia el regreso del histórico 600: cómo es y cuánto cuesta

Fiat inició la preventa del 600 Hybrid

Lógicamente, el diseño de este nuevo auto poco se asemeja a aquel que triunfó en el pasado. En esta oportunidad, Fiat decidió apostar por un formato SUV, con mecánica híbrida y enchufable.

El Fiat 600 Hybrid es un SUV compacto con una imagen simpática, cuya carrocería mide 4,18 metros de largo y 2,56 metros de distancia entre ejes, en tanto que la capacidad de carga del baúl ronda los 385 litros.

El auto llega con un motor naftero 1.2 de tres cilindros asociado a una batería de iones de litio de 48V, lo que le permite funcionar como híbrido ligero. Con una potencia combinada de 145 caballos y caja automática de seis marchas e-DCT con doble embrague, el 600 Hybrid promete un mejor rendimiento en ciudad y trayectos de corta distancia.

De acuerdo a sus características, este inédito SUV de Fiat competirá con muchos modelos de origen Mercosur, tales como Chevrolet Tracker, Honda HR-V, Peugeot 2008 y Volkswagen T-Cross, entre otros.

auto, fiat Con este modelo, Fiat buscará imponerse en el mercado de los SUV.

La misión de este modelo es reemplazar de alguna manera al 500X que llegó en 2017 y se vendió durante algunos años en nuestro mercado como la alternativa SUV del "cinquecento".

Cuánto cuesta este auto

Por ahora, Fiat anunció la llegada de este modelo a través de una preventa que culminará a fines de octubre. En ese momento, la marca italiana realizará su lanzamiento comercial y anunciará su precio.

De acuerdo a los expertos, y basándose en el análisis de otros modelos, lo cierto es que lo nuevo de Fiat deberá rondar cerca de los 30.000 dólares, pero eso es algo que está por verse.