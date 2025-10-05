Asimismo, muestra la brecha entre ricos y pobres; entre los materialistas a ultranza y los fervorosos idealistas, como así también delinea los límites entre lo ético y lo inmoral.
Alí Nejat es un hombre de negocios proveniente de una familia adinerada, además de un apasionado de los automóviles y la velocidad.
Paradoja del destino, esa actividad que tanto ama se convierte en el inesperado marco de una tragedia insoslayable: su pequeño sobrino muere en un terrible accidente vial.
Alí nunca pudo perdonarse lo sucedido; se volvió un muchacho hosco, solitario y amargado, enfrentado además con toda su familia. Su trabajo se convirtió en su único refugio.
Netflix: de qué trata la serie Amores cruzados
Amores Cruzados para siempre; una nueva superproducción de origen turco. Con la maravillosa Estambul como telón de fondo, esta serie dramática tiene como eje central una historia de amor que se verá convulsionada por las relaciones que a su alrededor se tejen y que tenderán a complicarlo todo.
Drama turco. La serie de Netflix que rompe récords, Amores cruzados con Ibrahim Çelikkol, Belçim Bilgin y Alican Yücesoy.
Netflix: elenco de la serie Amores cruzados
- Ibrahim Çelikkol
- Belçim Bilgin
- Alican Yücesoy
- Teoman Kumbaracibasi,
- Serdar Yegin
- Tülay Günal
- Gözde Cigaci
- Ferit Aktug
- Rojda Demirer
- Aybars Kartal Özson
Tráiler de la serie Amores cruzados
Embed - Amores Cruzados Para Siempre Novela Turca TRAILER | ESTRENO OFICIAL
Dónde ver la serie Amores cruzados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amores cruzados se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amores cruzados se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amores cruzados se puede ver en Netflix.