Está en Netflix, tiene 17 capítulos y la crítica la considera una joya oculta

Si bien no es la serie más corta que nos podemos encontrar, estamos hablando de una oferta con un total de 16 capítulos, y a la cual la crítica le valoró como sumerge a los suscriptores en el ambiente de una Polonia comunista. Además, no es una historia cualquiera del catálogo de Netflix, sino que se destaca con una técnica y una fotografía comparada a niveles de producciones cinematográficas.

Esta historia es una oferta de las más recomendadas en el catálogo de series y películas del género de suspenso en Netflix, y se encuentra oculta por estar opacada por otras megaproducciones, aunque pocas se le pusieron a la par. Mientras las demás historias europeas del género eran consideradas lentas y confusas, esta serie supo coronar con un relato intenso, y un ambiente nunca antes visto en la plataforma.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2018, y desde entonces es una oferta de las más elegidas de producción polaca dentro de la plataforma.

Netflix: qué pasa en la serie El pantano

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie de 16 capítulos que arrasa entre historias de suspenso, El pantano centra su historia en: "La inundación del siglo desentierra otro cuerpo en el bosque de Gronty, lo que, a su vez, destapa corrupción, estafas de los noventa y secretos de la Segunda Guerra Mundial".

La serie supo convertirse en un ícono dentro de Netflix, siendo de las principales recomendaciones del género de suspenso.

el pantano serie.webp La serie tiene una de las mejores críticas del género en Netflix.

Reparto de El pantano, serie de Netflix

Andrzej Seweryn

Dawid Ogrodnik

Zofia Wichlacz

Magdalena Walach

Piotr Fronczewski

Agnieszka Zulewska

Ireneusz Czop

Zbigniew Walerys

Jacek Beler

