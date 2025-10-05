Netflix y la serie polaca de 6 capítulos por la que todo el mundo pide una nueva parte

Estamos frente a una serie que basa su historia en una reconocida saga de libros, que inclusive representa a varias de las novelas más importantes en Polonia. Con un escenario natural como complemento, la oferta se convirtió en un éxito prácticamente inmediato dentro de Netflix, y es que incluso pasó a ser considerada como una de las más maratoneables del catálogo de series y películas, con tan solo 6 capítulos.

La serie se convirtió en una de las historias polacas más elegidas de toda la plataforma de Netflix, con una crítica de primerísimo nivel, que la llevó a estar dentro del Top 10 del género en varios mercados. Los suscriptores quedaron tan cautivados que demandan constantemente la producción de una segunda parte del relato en el catálogo de series y películas.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces ha pasado a la historia dentro de las mejores ofertas polacas de la plataforma.

Embed - FORST (Trailer español)

Netflix: de qué trata la serie Forst

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de solo 6 capítulos, Forst centra su historia en: "Una serie de brutales asesinatos obsesiona a un investigador poco convencional que, tras ser suspendido de un caso, decide indagar por su cuenta con la ayuda de una periodista".

La presencia de esta serie en Netflix, causó un verdadero revuelo entre los fanáticos del género, por eso pasó a ser consideradas de las mejores de los últimos años.

forst 1 Según los suscriptores de Netflix, la serie es ideal para maratonear.

Reparto de la serie de Netflix, Forst

Borys Szyc

Zuzanna Saporznikow

Andrzej Bienias

Kamilla Baar

Aleksandra Grabowska

Szymon Wróblewski

Maciej Pesta

Micha Suwada

Tomasz Pogo

Artur Barci

Magorzata Hajewska-Krzysztofik

