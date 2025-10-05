Inicio Series y películas Netflix
Netflix y la serie polaca de 6 capítulos por la que todo el mundo pide una nueva parte

Esta serie se convirtió en una de las historias europeas más elegidas de Netflix de los últimos años, especialmente entre los relatos cortos y del género

Facundo Mezzabotta
Facundo Mezzabotta
Netflix dispone de un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie es aclamada por el mundo entero y los suscriptores le piden cada vez más, y esto se debe a que tan solo en 6 capítulos, los ha sumergido a un relato policial único basado en una reconocida saga de libros: Forst.

Las series y películas europeas de Netflix ya no se limitan a relatos españoles, turcos o franceses, sino que hace años que el catálogo se nutre de producciones de otros países, que han sumado relatos muy interesantes. Esta serie proviene desde Polonia, y con una historia que conjuga drama, suspenso y crimen, se ganó el título de ser una de las mejores historias del género de los últimos años.

forst 1
La serie polaca apenas tiene un total de 6 capítulos en Netflix.

Estamos frente a una serie que basa su historia en una reconocida saga de libros, que inclusive representa a varias de las novelas más importantes en Polonia. Con un escenario natural como complemento, la oferta se convirtió en un éxito prácticamente inmediato dentro de Netflix, y es que incluso pasó a ser considerada como una de las más maratoneables del catálogo de series y películas, con tan solo 6 capítulos.

La serie se convirtió en una de las historias polacas más elegidas de toda la plataforma de Netflix, con una crítica de primerísimo nivel, que la llevó a estar dentro del Top 10 del género en varios mercados. Los suscriptores quedaron tan cautivados que demandan constantemente la producción de una segunda parte del relato en el catálogo de series y películas.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces ha pasado a la historia dentro de las mejores ofertas polacas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Forst

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de solo 6 capítulos, Forst centra su historia en: "Una serie de brutales asesinatos obsesiona a un investigador poco convencional que, tras ser suspendido de un caso, decide indagar por su cuenta con la ayuda de una periodista".

La presencia de esta serie en Netflix, causó un verdadero revuelo entre los fanáticos del género, por eso pasó a ser consideradas de las mejores de los últimos años.

Según los suscriptores de Netflix, la serie es ideal para maratonear.

Reparto de la serie de Netflix, Forst

  • Borys Szyc
  • Zuzanna Saporznikow
  • Andrzej Bienias
  • Kamilla Baar
  • Aleksandra Grabowska
  • Szymon Wróblewski
  • Maciej Pesta
  • Micha Suwada
  • Tomasz Pogo
  • Artur Barci
  • Magorzata Hajewska-Krzysztofik

Dónde ver la serie Forst, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Forst se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Forst o en inglés "Detective Forst" se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Forst se puede ver en Netflix.

