Un motociclista de 19 años murió en la noche del domingo tras un accidente con una camioneta Ford F-100 ocurrido en Vista Flores, Tunuyán. Su muerte fue confirmada por médicos del Hospital Scaravelli. Además, le hicieron un test de alcoholemia al otro involucrado, y el resultado fue de 0 gramos de alcohol en sangre. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
Un motociclista murió en un accidente en Tunuyán y el impacto quedó grabado por las cámaras de seguridad
El accidente fue entre el motociclista y el conductor de una camioneta Ford F-100, a quien el test de alcoholemia le dio negativo. Ocurrió en Vista Flores, Tunuyán