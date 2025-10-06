Inicio Policiales motociclista
Tenía 19 años

Un motociclista murió en un accidente en Tunuyán y el impacto quedó grabado por las cámaras de seguridad

El accidente fue entre el motociclista y el conductor de una camioneta Ford F-100, a quien el test de alcoholemia le dio negativo. Ocurrió en Vista Flores, Tunuyán

El motociclista de 19 años fue trasladado al Centro de Salud de Vista Flores, Tunuyán, y luego al Hospital Scaravelli donde confirmaron su muerte. Imagen ilustrativa.

Un motociclista de 19 años murió en la noche del domingo tras un accidente con una camioneta Ford F-100 ocurrido en Vista Flores, Tunuyán. Su muerte fue confirmada por médicos del Hospital Scaravelli. Además, le hicieron un test de alcoholemia al otro involucrado, y el resultado fue de 0 gramos de alcohol en sangre. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima fatal fue identificada como Kevin Josué Reta, quien vivía en el barrio manantiales, de Vista Flores, en Tunuyán. Pasadas las 22.40, el joven de 19 años manejaba una moto de 200 cilindradas por la ruta 92 hacia el sur.

El motociclista de 19 años fue identificado como Kevin Josué Reta, quien vivía en Vista Flores. Imagen ilustrativa.

Mientras, un hombre circulaba en su camioneta Ford F-100 por la misma ruta pero hacia el norte, hasta que al doblar para tomar la ruta 24 es chocado por el motociclista.

Por el impacto, el motociclista cayó al asfalto y sufrió varias heridas por los golpes. La Policía y una ambulancia llegaron al lugar, asistieron al joven y lo trasladaron hacia el Centro de Salud de Vista Flores en muy mal estado de salud.

El accidente del motociclista quedó grabado

El médico que atendió a reta constató que tenía varias heridas severas y dispuso que fuera trasladado al Hospital Scaravelli para darle la atención que necesitaba por la gravedad de su cuadro.

A los pocos minutos de haber llegado al hospital, los médicos trabajaron para mantenerlo con vida, pero confirmaron la muerte del motociclista.

Mientras, Policía Científica realizó peritajes en el lugar del accidente para determinar cómo pasó. Poco después, desde el Centro de monitoreo informaron que las cámaras de seguridad tomaron el momento exacto del choque entre la camioneta y el motociclista.

