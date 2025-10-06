Un motociclista murió en un accidente en Tunuyán y el impacto quedó grabado por las cámaras de seguridad

Mientras, un hombre circulaba en su camioneta Ford F-100 por la misma ruta pero hacia el norte, hasta que al doblar para tomar la ruta 24 es chocado por el motociclista.

Por el impacto, el motociclista cayó al asfalto y sufrió varias heridas por los golpes. La Policía y una ambulancia llegaron al lugar, asistieron al joven y lo trasladaron hacia el Centro de Salud de Vista Flores en muy mal estado de salud.

El accidente del motociclista quedó grabado

El médico que atendió a reta constató que tenía varias heridas severas y dispuso que fuera trasladado al Hospital Scaravelli para darle la atención que necesitaba por la gravedad de su cuadro.

A los pocos minutos de haber llegado al hospital, los médicos trabajaron para mantenerlo con vida, pero confirmaron la muerte del motociclista.

Mientras, Policía Científica realizó peritajes en el lugar del accidente para determinar cómo pasó. Poco después, desde el Centro de monitoreo informaron que las cámaras de seguridad tomaron el momento exacto del choque entre la camioneta y el motociclista.