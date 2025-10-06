Inicio Policiales abuso
Un hombre abusó de la pareja de su ex jefe y secuestró a la hija

Un hombre fue detenido luego de que abusara de una mujer, pareja de su ex jefe y secuestrara a la hija. Los detalles tras el móvil

Brutal ataque en Córdoba: abuso y secuestro

Un brutal ataque conmocionó a la provincia de Córdoba. Un hombre fue detenido y acusado de abusar de la pareja de su ex jefe y secuestrar a su hija en la localidad de Adelia María.

El hecho, calificado de atroz por los investigadores, ocurrió durante la madrugada del sábado 4 de octubre. El atacante, identificado como Sergio Sosa, de 37 años, irrumpió en la vivienda de un médico veterinario (su ex jefe). Dentro de la casa, golpeó y abusó de la mujer del profesional y, posteriormente, secuestró a su hija, de 29 años, manteniéndola cautiva por varias horas.

La rápida acción policial, tras la alerta, permitió desarticular el secuestro. El Ministerio Público Fiscal detalló que se realizaron operativos que culminaron el mismo sábado por la tarde con el rescate de la joven en la localidad de Las Acequias y la detención de Sergio Sosa.

La causa quedó bajo la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega. La víctima fue trasladada al hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde se constataron heridas cortantes y una fractura en el brazo.

El agresor fue formalmente imputado por múltiples y graves delitos: privación ilegítima de libertad, robo calificado, abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio.

El fiscal Jávega brindó detalles de la investigación, señalando que Sosa, al verse acorralado por el cerco policial, abandonó el vehículo donde tenía secuestrada a la joven e intentó fugarse a pie, siendo detenido a cuatro kilómetros del lugar.

El motivo detrás del abuso y secuestro

Un punto clave de la investigación es el móvil. El fiscal relató que la relación laboral entre Sosa y el veterinario había finalizado hace un tiempo en “buenos términos”. Debido a esto, se investigan a fondo los motivos que llevaron al ex empleado a perpetrar este violento y brutal accionar contra la familia de su ex patrón en Adelia María.

