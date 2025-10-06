Un hombre abusó de la pareja de su ex jefe y secuestró a la hija

La causa quedó bajo la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega. La víctima fue trasladada al hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde se constataron heridas cortantes y una fractura en el brazo.

El agresor fue formalmente imputado por múltiples y graves delitos: privación ilegítima de libertad, robo calificado, abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio.

El fiscal Jávega brindó detalles de la investigación, señalando que Sosa, al verse acorralado por el cerco policial, abandonó el vehículo donde tenía secuestrada a la joven e intentó fugarse a pie, siendo detenido a cuatro kilómetros del lugar.

El motivo detrás del abuso y secuestro

Un punto clave de la investigación es el móvil. El fiscal relató que la relación laboral entre Sosa y el veterinario había finalizado hace un tiempo en “buenos términos”. Debido a esto, se investigan a fondo los motivos que llevaron al ex empleado a perpetrar este violento y brutal accionar contra la familia de su ex patrón en Adelia María.