Netflix causa sensación con la primera serie original australiana de la plataforma

Esta serie logró fascinar al mundo entero desde el minuto uno gracias a una historia basada en la mitología de las Tidelanders, una especie de sirenas malvadas que pueden elegir vivir en tierra firme. El relato de Netflix es una mezcla perfecta de drama sobrenatural y crimen, liderando en ambos géneros con una crítica de primer nivel.

La serie se compone por un total de 8 capítulos que la llevaron a ser una de las 10 más vistas en varios mercados del catálogo de series y películas al momento de su estreno. Deberas apuntar a esta oferta australiana de Netflix, si te gustan los finales abiertos, porque no le renovaron su segunda temporada y su historia quedó inconclusa.

La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces ha sido una de las historias de fantasía más elegidas de la plataforma.

Embed - Tidelands: Temporada 1 | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Tidelands

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana con 8 capítulos, Tidelands centra su historia en: "El regreso de la exconvicta Cal McTeer a Orphelin destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas".

A pesar de que los suscriptores de Netflix no respondieron como esperaban, la serie reunió millones de reproducciones.

tidelands 2 La serie lideró las ofertas de fantasía de Netflix.

Reparto de Tidelands, serie de Netflix

Elsa Pataky

Charlotte Best

Marco Pigossi

Aaron Jakubenko

Mattias Inwood

Dalip Sondhi

Alex Dimitriades

Richard Davies

Caroline Brazier

Dónde ver la serie Tidelands, según la zona geográfica