Milei sobre la renuncia de Espert: "La Argentina siempre está por encima de las personas"

Tras días de tensión, el presidente Javier Milei anunció que aceptó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional

José Luis Espert y Javier Milei. El presindete busca frenar el escándalo y las denuncias contra el diputado nacional.

Luego de varios días de tensión política, versiones cruzadas y desmentidas, finalmente Javier Milei aceptó que se bajara el cabeza de lista a Diputados por Las Libertad Avanza en Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, declaró el jefe de Estado, en un mensaje que luego replicó en sus redes sociales.

En el mismo sentido, Javier Milei subrayó que “esta es una causa al servicio de cambiar el país” y remarcó que “la Argentina siempre está por encima de las personas".

“Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, escribió el presidente Javier Milei, al comentar el posteo que realizó José Luis Espert.

José Luis Espert, renuncia y ataques a la oposición

Bajo el título de “por la Argentina, doy un paso al costado”, quien hasta hace solo un instante era la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert confirmó que el mandatario nacional aceptó su renuncia “indeclinable”.

“En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, comenzó el diputado en su mensaje, que publicó en su cuenta de X.

