José Luis Espert se bajó de la candidatura como diputado nacional

En el comunicado José Luis Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas" y calificó el escándalo como un "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

Este sábado Espert había publicado un tuit en el que confirmaba que continúa firme en su carrera de cara a las elecciones del 26 de octubre: "No me bajo nada”. Mensaje que fue reposteado por el propio Milei ratificando al economista, pero en pocas horas y tras analizar encuestas, decidieron que el legislador diera un paso al costado, detallaron fuentes de La Libertad Avanza.

Un "despiadado juicio mediático", dijo José Luis Espert

El ex candidato libertario aseguró que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios". En un claro desafío, afirmó: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".

Llamado de José Luis Espert a la militancia de La Libertad Avanza

Espert también dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, pidiéndoles que "no se dejen psicopatear".

jose luis espert Foto: Noticias Argentinas

"Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro", instó.

Finalmente, el economista, que días atrás había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra, cerró su mensaje con un agradecimiento y una frase de optimismo: "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert".