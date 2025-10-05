El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, prometió una "inversión sin precedentes" para Argentina

El mensaje difundido por Peter Lamelas en sus redes sociales llega en un momento crucial para el gobierno de Javier Milei, que busca atraer capitales para consolidar su plan de estabilización económica.

Captura Peter Lamelas

"Haré a la Argentina grande de nuevo"

La declaración de Peter Lamelas se produjo luego de uno de sus primeros encuentros formales con el sector privado, organizado por el U.S.-Argentina Business Council (USABC), la cámara que agrupa a las mayores empresas de Estados Unidos con intereses en el país.

"Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande", publicó Lamelas, utilizando el célebre eslogan de Donald Trump ("Make America Great Again") adaptado para el país.

"¡Dios bendiga a Argentina y Dios bendiga a América!", dijo el embajador designado, Peter Lamelas, que aún debe ser confirmado por el Senado de su país, se comprometió a trabajar "día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo".

Captura U.S. - Argentina Business Council

Una reunión clave con el sector privado

El U.S.-Argentina Business Council calificó el encuentro como un "privilegio" y destacó que sus miembros tuvieron la oportunidad de "compartir ideas sobre sus operaciones en Argentina y discutir las prioridades clave en la relación bilateral".

La cámara empresarial subrayó que Lamelas "jugará un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales" entre ambos países. Su nombramiento y sus primeras declaraciones confirman la decisión de la Casa Blanca de dar un respaldo explícito y de alto perfil a la gestión de Javier Milei, en línea con el apoyo financiero ya anunciado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Peter Lamelas: un embajador con perfil empresarial

Javier Milei con Peter Lamelas.jpg

Peter Lamelas, empresario cubano estadounidense, asumió el cargo el 24 de septiembre tras prestar juramento en Washington y ser confirmado por el Senado norteamericano. Ahora debe presentar sus credenciales en la Cancillería y ante el presidente Javier Milei, a quien conoció durante un viaje del mandatario libertario a Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump.

Fuentes: Noticias Argentinas, El Cronista, Argentina Business Council y Archivo Diario UNO