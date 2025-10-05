La oposición aspira a dar otra batalla contra el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nacón

sesion diputados de la nacion Se viene otra sesión caliente en la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Los DNU de Milei, en peligro

La iniciativa que se debe votar con 129 votos positivos (una mayoría absoluta) establece que habrá un plazo de 90 días para tratar ese DNU y que si no se hace queda derogado, y que para que quede firme debe recibir el aval de las dos cámaras del Congreso.

También fija que si una cámara deroga ese DNU queda derogado y eso es un problema para el gobierno ya que el peronismo tiene mayoría en el Senado.

De todas formas habrá que observar con que mayoría se convierte en ley ese proyecto debido a que el PRO y la UCR no firmaron ningún dictamen y es probable que el grueso de esos bloques se abstenga.

Otro tema que monopolizará el debate es sobre la propuesta de la oposición para remover al presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto financiamiento electoral ilegal a partir de vínculos con una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

Para tratar el proyecto de la diputada Victoria Tolosa Paz se necesitan los dos tercios con lo cual la oposición ahí buscará votar un emplazamiento para que los traten las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Los bloques opositores buscarán también emplazar a la comisión de Presupuesto para que invite al ministro Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y establecer como fecha tope para emitir dictamen sobre el Presupuesto 2026 el 20 de noviembre.

Karina Milei elecciones bonaerenses La oposición aspira a interpelar a Karina Milei.

Contra Karina Milei y Mario Lugones

Otro tema de la sesión será votar el proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei,y el ministro Mario Lugones, por los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en la compra de remedios.

En el temario también figura el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para la aprobación del orden de mérito de los postulantes, y que tiene como favorita a María Paz Bertero, una funcionaria del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof con una impronta en temática de género.

Otro tema que los opositores quieren aprobar es la declaración de emergencia de Ciencia, el programa de prevención para tratar la enfermedad de Alzheimer, y la solicitud al Gobierno para recomponer partidas a la obra social de las Fuerzas Armadas y la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

En la amplia agenda figuran temas que no tienen dictamen como una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por la decisión de no aplicar la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad, que el gobierno promulgó, pero que no reglamentó acusando falta de financiamiento.

También se buscará emplazar a las comisiones para que traten un proyecto que declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de discapacidad”.

En la misma sesión se buscará acelerar el tratamiento de la interpelación de Caputo para que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual “blindaje” financiero que anunciaron en conjunto, ambas administraciones, la semana pasada.

Con relación a esto, se abordará un expediente para “reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecida en el artículo 75 de la Constitución Nacional sobre todo empréstito tomado por nuestro país”.

Para el cierre de la sesión, los opositores incluyeron el proyecto impulsado por los gobernadores para reformar la distribución del Impuesto a los Combustibles, ya que le permitirá contar con mayores recursos dado que buscarán recuperar los fondos que se enviaban a los fondos fiduciarios.

Fuente: Noticias Argentinas