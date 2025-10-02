Nuevo apoyo del Tesoro de Estados Unidos a Javier Milei en medio de la turbulencia cambiaria

“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó Scott Bessent en una comunicación a través de redes sociales.

Captura Scott Bessent

Añadió que “durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas, el Grupo de los 7 enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”.

Expectativas por un cambio de régimen cambiario en la gestión de Javier Milei

Si bien en el mercado se respeta este respaldo, existe una crisis de confianza porque las expectativas son de un cambio de régimen cambiario, que podría incluir la eliminación de las bandas de flotación y un salto en el precio del dólar.

Ayer el Tesoro argentino tuvo que vender US$400 millones para que la divisa en el mercado mayorista no supere los $1.425, mientras los dólares financieros con los que operan las empresas superaron los $1.500.

Poco después, Luis Caputo publicó un twit en el que sostuvo: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

Captura tuit Luis Caputo

La semana pasada, el gobierno de Donald Trump y la Casa Blanca sorprendieron al mundo cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ofreció públicamente una futura asistencia financiera de hasta 20 mil millones de dólares para estabilizar la economía argentina.

Ese apoyo podría canalizarse mediante mecanismos como un "swap" de divisas (intercambio de dólares por pesos), líneas de crédito o incluso la compra de bonos argentinos.