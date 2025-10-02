Inicio México Claudia Sheinbaum
Choque diplomático

Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump luego del video racista contra México difundido en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó un video difundido por Donald Trump en Estados Unidos con estereotipos sobre mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Archivo). Crédito: EFE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al video difundido en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se emplean imágenes generadas con inteligencia artificial y estereotipos racistas sobre los mexicanos, informó CNN en español.

El video de Trump desató polémica en México y Estados Unidos

La grabación, musicalizada con el “Jarabe tapatío”, caricaturiza a los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, representando a Jeffries con sombrero y bigote, y una voz falsa de Schumer que ridiculiza la política migratoria. El mensaje sugiere que los demócratas buscan atraer votantes al ofrecer atención médica gratuita a inmigrantes indocumentados.

Claudia Sheinbaum respondió al video generado por IA publicado por Donald Trump en X, que despertó polémica en México y Estados Unidos. X/@realDonaldTrump

El video generó rechazo inmediato entre legisladores demócratas en Estados Unidos. Jeffries escribió en X: “La intolerancia no te llevará a ninguna parte”, mientras que Schumer señaló: “Si crees que tu cierre de Gobierno es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no puedes negociar, solo hacer berrinches”.

La respuesta de Claudia Sheinbaum desde México

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum en un principio evitó comentar sobre el tema, pero luego condenó los prejuicios que promueve el material: “Esta idea de que un mexicano está con un sombrero, debajo de un cactus, como si fuéramos flojos, es totalmente equivocada”.

La presidenta destacó que los trabajadores de México han sido fundamentales para la economía de ambos países: “Los trabajadores mexicanos son tan buenos que no solo han levantado la economía mexicana, sino también la de Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que es sin los trabajadores mexicanos que están allá”.

Contexto político y repercusiones

El video de Donald Trump se publicó en medio de tensas negociaciones en el Congreso de Estados Unidos para evitar un nuevo cierre del Gobierno. Su contenido, basado en estereotipos hacia México, se interpreta como un recurso político para movilizar a sectores conservadores en torno a la agenda migratoria.

La reacción de Claudia Sheinbaum refuerza el mensaje de defensa de la dignidad mexicana y marca uno de los primeros choques diplomáticos de alto perfil entre ambos mandatarios, que vienen sosteniendo una buena relación bilateral diplomática.

