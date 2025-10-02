Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump luego del video racista contra México difundido en Estados Unidos

El video generó rechazo inmediato entre legisladores demócratas en Estados Unidos. Jeffries escribió en X: “La intolerancia no te llevará a ninguna parte”, mientras que Schumer señaló: “Si crees que tu cierre de Gobierno es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no puedes negociar, solo hacer berrinches”.

La respuesta de Claudia Sheinbaum desde México

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum en un principio evitó comentar sobre el tema, pero luego condenó los prejuicios que promueve el material: “Esta idea de que un mexicano está con un sombrero, debajo de un cactus, como si fuéramos flojos, es totalmente equivocada”.

La presidenta destacó que los trabajadores de México han sido fundamentales para la economía de ambos países: “Los trabajadores mexicanos son tan buenos que no solo han levantado la economía mexicana, sino también la de Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que es sin los trabajadores mexicanos que están allá”.

Contexto político y repercusiones

El video de Donald Trump se publicó en medio de tensas negociaciones en el Congreso de Estados Unidos para evitar un nuevo cierre del Gobierno. Su contenido, basado en estereotipos hacia México, se interpreta como un recurso político para movilizar a sectores conservadores en torno a la agenda migratoria.

La reacción de Claudia Sheinbaum refuerza el mensaje de defensa de la dignidad mexicana y marca uno de los primeros choques diplomáticos de alto perfil entre ambos mandatarios, que vienen sosteniendo una buena relación bilateral diplomática.