Claudia Sheinbaum impulsa inversiones del BID en México

Claudia Sheinbaum se reunió con el BID para avanzar en el Plan México, que movilizará USD 25 mil millones en sectores clave e impulsará el crecimiento

La presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Archivo). Crédito: EFE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con Ilan Goldfajn, titular del Banco Internacional del Desarrollo (BID), para avanzar en el Plan México. La estrategia busca atraer capital privado y fortalecer el crecimiento económico del país hasta 2030. En el encuentro también participó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Sheinbaum destacó que el panorama económico nacional es favorable para impulsar proyectos estratégicos. Por su parte, Goldfajn resaltó que el organismo está preparado para movilizar 25.000 millones de dólares en seis años, de los cuales cerca de 7.000 millones podrían provenir del brazo privado del banco.

Estos recursos complementarían el financiamiento público en sectores clave como infraestructura, energía, manufactura y la economía del cuidado.

El Plan México y el respaldo internacional

El presidente del BID explicó que su visita incluyó reuniones con líderes empresariales de México, con quienes dialogó sobre oportunidades para fomentar inversión, productividad y empleo de calidad. Señaló que el banco multilateral está comprometido en acompañar al país en el proceso de relocalización de empresas conocido como nearshoring, que busca aprovechar la cercanía con Estados Unidos.

Esta fue la segunda reunión en menos de un año entre Claudia Sheinbaum y Ilan Goldfajn, lo que evidencia el acercamiento de México con el organismo, tras años de distancia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2024, Goldfajn ya había expresado la disposición del BID para respaldar al país en su estrategia de desarrollo económico.

Con estas inversiones, el Gobierno de Sheinbaum busca consolidar a México como un destino atractivo para el capital internacional y generar empleos de calidad en la próxima década.

