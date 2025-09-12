Claudia Sheinbaum impulsa inversiones del BID en México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Claudiashein/status/1966268679911317917?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966268679911317917%7Ctwgr%5E9c5e10bb2c1c97e6208c4e7d9913278a51f7b94c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Feconomia%2F2025-09-12%2Fsheinbaum-bid-presidente-plan-mexico%2F&partner=&hide_thread=false En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país. pic.twitter.com/mzILrhlE7f — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 11, 2025

El Plan México y el respaldo internacional

El presidente del BID explicó que su visita incluyó reuniones con líderes empresariales de México, con quienes dialogó sobre oportunidades para fomentar inversión, productividad y empleo de calidad. Señaló que el banco multilateral está comprometido en acompañar al país en el proceso de relocalización de empresas conocido como nearshoring, que busca aprovechar la cercanía con Estados Unidos.

Esta fue la segunda reunión en menos de un año entre Claudia Sheinbaum y Ilan Goldfajn, lo que evidencia el acercamiento de México con el organismo, tras años de distancia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2024, Goldfajn ya había expresado la disposición del BID para respaldar al país en su estrategia de desarrollo económico.

Con estas inversiones, el Gobierno de Sheinbaum busca consolidar a México como un destino atractivo para el capital internacional y generar empleos de calidad en la próxima década.