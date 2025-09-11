México impulsa nuevos aranceles contra importaciones de Asia

México espera inversión con los aranceles a China

El plan de aranceles forma parte del “Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México”, con el que se busca sustituir importaciones y atraer nuevas inversiones. Ebrard aseguró que, al fijar un nivel de precios más competitivo, se incentivará la producción nacional.

“Si en México producimos vehículos ligeros y sabemos que ya no llegarán autos de China a bajo precio, entonces habrá mayor seguridad para invertir en los próximos años”, indicó.

El paquete económico 2026, donde está incluida esta propuesta, prevé modificaciones en 1.463 fracciones arancelarias, que representan el 8,6 % de las importaciones del país, con un valor estimado de 52.000 millones de dólares.

Sectores beneficiados por los aranceles en México

Los aranceles favorecerán a 19 ramas industriales estratégicas: automotriz, autopartes, siderurgia, textil, calzado, plásticos, electrónicos, juguetes, muebles, vidrio y cosméticos, entre otros.

La iniciativa se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados y, de ser aprobada antes del 15 de noviembre, entrará en vigor en 2026. Con ello, México busca reforzar su economía interna y blindar empleos ante la competencia de China y otros países asiáticos.