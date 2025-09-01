Claudia Sheinbaum: México vive un "momento estelar"

mexico-estados-unidos-efe-4.jpg
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, junto a la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México (Archivo). Crédito: EFE/ Presidencia De México.
Cooperación internacional y migración
Claudia Sheinbaum destacó los acuerdos recientes con Brasil y la próxima visita de líderes como el primer ministro de Canadá y el presidente de Francia. También resaltó la inminente ratificación del acuerdo modernizado con la Unión Europea.
En cuanto a migración, informó que desde febrero su gobierno atendió a 86 mil mexicanos deportados mediante el programa “México te abraza”. Los beneficiarios reciben apoyo con seguro social, vivienda, empleo, transporte y alimentación. Además, en Estados Unidos se reforzó la atención consular, con más abogados y trámites simplificados para migrantes.
“Seguiremos trabajando para que nuestros hermanos migrantes se sientan protegidos y acompañados siempre por el gobierno de México”, concluyó Sheinbaum.