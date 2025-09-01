Inicio México Claudia Sheinbaum
Primer informe

Claudia Sheinbaum: México vive un "momento estelar"

Claudia Sheinbaum resalta que México vive un "momento estelar", con menos aranceles de Estados Unidos y apoyo a migrantes en su primer informe

La presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Crédito: EFE.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno y aseguró que México atraviesa un “momento estelar”. Subrayó que el país es actualmente el que enfrenta menos aranceles en el mundo por parte de Estados Unidos, incluso desde la administración de Donald Trump, según CNN.

México y Estados Unidos: comercio y seguridad

En el Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que “México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio a nivel global”. Además, expresó confianza en que habrá “mejores condiciones” en la próxima renegociación del T-MEC.

La mandataria también anunció que este miércoles se reunirá con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para acordar un marco de cooperación en materia de seguridad. Destacó que la relación con Estados Unidos se sostiene sobre la confianza, el respeto a la soberanía y la colaboración sin subordinación.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, junto a la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México (Archivo). Crédito: EFE/ Presidencia De México.

Cooperación internacional y migración

Claudia Sheinbaum destacó los acuerdos recientes con Brasil y la próxima visita de líderes como el primer ministro de Canadá y el presidente de Francia. También resaltó la inminente ratificación del acuerdo modernizado con la Unión Europea.

En cuanto a migración, informó que desde febrero su gobierno atendió a 86 mil mexicanos deportados mediante el programa “México te abraza”. Los beneficiarios reciben apoyo con seguro social, vivienda, empleo, transporte y alimentación. Además, en Estados Unidos se reforzó la atención consular, con más abogados y trámites simplificados para migrantes.

“Seguiremos trabajando para que nuestros hermanos migrantes se sientan protegidos y acompañados siempre por el gobierno de México”, concluyó Sheinbaum.

