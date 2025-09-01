Claudia Sheinbaum: México vive un "momento estelar"

México y Estados Unidos: comercio y seguridad

En el Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que “México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio a nivel global”. Además, expresó confianza en que habrá “mejores condiciones” en la próxima renegociación del T-MEC.

La mandataria también anunció que este miércoles se reunirá con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para acordar un marco de cooperación en materia de seguridad. Destacó que la relación con Estados Unidos se sostiene sobre la confianza, el respeto a la soberanía y la colaboración sin subordinación.