En México, Claudia Sheinbaum confirma visita de Estados Unidos para firmar acuerdo de seguridad

Un acuerdo estratégico entre México y Estados Unidos

El pacto de seguridad busca reforzar la colaboración entre México y Estados Unidos en un contexto marcado por tensiones comerciales y disputas sobre el tráfico de fentanilo. El gobierno de Donald Trump mantiene aranceles del 25 % a ciertas importaciones mexicanas como medida de presión para frenar el ingreso de esta droga hacia territorio estadounidense.

A principios de agosto, Claudia Sheinbaum había señalado que el documento ya estaba listo, pero restaba definir la fecha de la firma oficial. Con la confirmación de la visita de Rubio, el acuerdo está a un paso de concretarse.

Sheinbaum niega acuerdos con la DEA

En las últimas semanas, la Administración para el Control de Drogas (DEA) aseguró haber iniciado una iniciativa conjunta con México para combatir a los cárteles. Sin embargo, Claudia Sheinbaum desmintió esa versión: “No hay ningún acuerdo con la DEA”, subrayó.

La presidenta reiteró que el único entendimiento vigente con Estados Unidos es el pacto de seguridad que se anunciará oficialmente en septiembre.