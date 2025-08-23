Inicio México México
Reducción histórica

México logró una baja histórica en migración en la frontera con Estados Unidos

México reportó la caída más fuerte en 50 años del flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos: una reducción del 91% desde octubre

Un tramo del muro que divide el suroeste de Estados Unidos con México, en El Paso, Texas (Archivo). Crédito: EFE/ Ángel Colmenares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el flujo migratorio en la frontera de México con Estados Unidos cayó un 91% desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició el gobierno de Claudia Sheinbaum. El dato marca el registro más bajo en cinco décadas, según informa la agencia de noticias EFE.

Según cifras oficiales, los encuentros con personas migrantes, mexicanas y extranjeras, en territorio estadounidense pasaron de 3.640 a solo 285 en el período del 1 de octubre al 20 de agosto pasado.

Cooperación entre México y Estados Unidos

El canciller Juan Ramón de la Fuente explicó que esta disminución responde al diálogo constante con las autoridades de Estados Unidos. Subrayó que el Gobierno de México rechaza cualquier práctica que criminalice la migración o afecte los derechos humanos.

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en una rueda de prensa, en Ciudad de México (Archivo). Crédito: EFE/ José Méndez.

En los últimos seis meses, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se repatriaron a 82.049 mexicanos. De ellos, 47.594 recibieron asistencia consular, incluso algunos que tenían su documentación en regla.

Migrantes mexicanos detenidos en Estados Unidos

La SRE detalló que 1.641 mexicanos fueron detenidos en redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Además, se realizaron 6.326 visitas consulares a centros de detención en Estados Unidos, donde se constató que muchos connacionales enfrentan condiciones difíciles: bajas temperaturas por aire acondicionado, demoras en procesos judiciales, hacinamiento, falta de higiene y atención médica limitada.

Un caso que generó preocupación es el del centro de detención Everglades, en Florida, conocido como “Alcatraz de los caimanes”. Aunque una jueza ordenó su cierre, todavía permanecen allí 78 mexicanos. Según testimonios, enfrentan problemas de acceso a servicios básicos de aseo y alimentación.

Seguimiento a redadas y centros de detención

La cancillería mexicana señaló que seguirá de cerca tanto el cierre de Everglades como las redadas con agentes enmascarados en Estados Unidos, las cuales fueron justificadas por ese país como medidas de protección para su personal.

El Gobierno de México asegura que continuará trabajando en defensa de los derechos de sus connacionales en la frontera y reforzará la cooperación con Estados Unidos para atender los retos de la migración.

