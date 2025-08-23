Inicio Sociedad Monja
Historia

La monja de América Latina que se ganó la admiración de virreyes y cortesanos

Esta monja de América Latina demostró que el conocimiento puede ser tanto inspiración como peligro. Todos los detalles

Valentina Araya
 Bautizada como Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, sor Juana Inés reveló desde bien pequeña reveló una insaciable curiosidad intelectual y una memoria prodigiosa.

Sor Juana Inés de la Cruz es una monja recordada principalmente como poeta, escritora y pensadora, fue una de las figuras más brillantes del México del siglo XVII. Pero su vida también estuvo rodeada de intriga y secretos políticos. Te contamos sobre esta mujer que se lleva la mirada de toda América Latina.

A menudo comparada con autores de renombre como Garcilaso de la Vega o Miguel de Cervantes, esta mujer escribió poemas, sonetos y obras de teatro. La inteligencia y la curiosidad la convirtieron en una de las pioneras en la lucha de género en América Latina.

Escritora, erudita y pionera de la reivindicación de la mujer

Nacida en 1648 en San Miguel Nepantla, Sor Juana ingresó al convento de San Jerónimo en la Ciudad de México, donde pudo dedicarse al estudio y a la escritura. A los tres años sabía leer y escribir. A los 16 años pasó a ser parte de la corte del virrey. Fue una monja parte de la Carmelitas Descalzas, en la Iglesia del Convento de Santa Teresa la Antigua.

Sus conexiones con miembros influyentes de la corte y su acceso a información privilegiada hicieron que algunos la vieran con sospecha. Además, sus escritos, que a menudo cuestionaban las normas de la sociedad del virreinato y defendían el derecho de las mujeres a la educación, alarmaban a sectores conservadores del clero y del poder virreinal.

Se decía que Sor Juana podía transmitir información entre diferentes miembros de la corte o incluso influir en decisiones políticas mediante sus cartas y textos. Su talento y conocimientos la convirtieron en una figura tan admirada como temida, capaz de influir en quienes la rodeaban con sutileza y perspicacia.

Se convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura colonial del siglo XVII.

¿Cómo fue su vida?

A lo largo de su vida, Sor Juana tuvo que equilibrar la obediencia religiosa con su pasión por el conocimiento. Esta tensión, junto con las acusaciones y presiones políticas, finalmente la llevaron a retirarse parcialmente de la vida pública y concentrarse en la contemplación y la escritura más privada. Sin embargo, su legado en México y en América Latina como mujer adelantada a su tiempo permanece intacto.

La historia de Sor Juana como presunta espía nos recuerda que, incluso en épocas donde la información era poder, la curiosidad y el ingenio podían convertirse en armas de doble filo. Su vida demuestra que la búsqueda del conocimiento y la libertad intelectual a veces choca con estructuras de autoridad, y que quienes se atreven a desafiar las normas pueden ser vistos como una amenaza.

