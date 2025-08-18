Claudia Sheinbaum destaca la reducción histórica de la pobreza en México

El salario medio de los trabajadores formales alcanzó su nivel más alto en la historia, mientras que la pensión para adultos mayores se consolidó como derecho constitucional, llegando a 13 millones de beneficiarios con un monto de 6.200 pesos bimestrales. Este año, los programas sociales representan 850.000 millones de pesos.

La economía de México creció 0.2% pese a la tensión por los aranceles de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum ya había destacado la solidez del modelo económico.

Programas de bienestar e inversión en obras públicas

Sheinbaum vinculó la reducción de la pobreza con proyectos ferroviarios y energéticos, el récord de inversión extranjera directa en 2024 y cambios regulatorios como la eliminación del outsourcing. Desde el Estado de México, junto con la gobernadora Delfina Gómez, presentó un paquete que incluye salud, educación, urbanismo y cuidado infantil.

El IMSS destina más de 12.400 millones de pesos para construir cuatro hospitales y seis nuevas UMF, mientras que IMSS-Bienestar ejecuta 4.190 millones en la rehabilitación de 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos. Además, se formalizó la transferencia del Hospital Oncológico de Ecatepec al IMSS.

La meta del Gobierno es alcanzar en 2027 un sistema único de salud que articule IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

Inversión en Ecatepec: salud, educación e infraestructura

La nueva UMF 93 contará con 51 consultorios, diagnóstico por rayos X y ultrasonido, admisión médica continua y proyecto de tomógrafo. El Gobierno también impulsa un Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ecatepec, además de universidades en los diez municipios del oriente del país.

Los planes incluyen repavimentación de calles, rehabilitación de pozos y obras hidráulicas para evitar inundaciones. Con 1.7 millones de habitantes, Ecatepec es el tercer municipio más poblado de México, y ahora recibe una inversión clave para mejorar la calidad de vida de su población.