Netflix: acaba de estrenar una serie de apenas 4 capítulos y ya comenzó a eclipsar a las demás

La trama escrita por Stephanie Degreas, está creada y dirigida por Braulio Montovani, y es uno de los mejores estrenos dramáticos de Netflix del segundo semestre del 2025, según los usuarios que ya tuvieron la oportunidad de verla.

El estreno de la serie Los ríos del destino, que tiene como eje central el secuestro de una adolescente en manos de una red de tráfico sexual, fue el 18 de agosto de 2025, con un total de cuatro episodios.

netflix-serie-Domithila-Cattete La actriz Domithila Cattete es la protagonista principal de esta nueva serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Los ríos del destino

Esta serie que acaba de desembarcar en Netflix tiene como protagonista a Janalice (Domithila Carrete), una adolescente que es secuestrada por una red de tráfico sexual y que pasa a ser intensamente buscada por un pirata de agua dulce y una madre que tiene un carácter especial. Luego de buscar por separado, el destino hace que crucen sus caminos en busca de un mismo objetivo.

netflix-serie-los-rios-del-destino La serie de 2025 que recién se suma a Netflix, es de lo más entretenida y especial para maratonear.

Reparto de Los ríos del destino, serie de Netflix

Domithila Cattete (Janalice)

Lucas Galvino (Pera)

Marleyda Soto (Mariangel)

Claudio Jaborandy (Cla)

Wesley Guimaraes ()

Felipe Rocha (Jaime)

Fátima Macedo (Daiane)

Andrés Castañeda (Cristóbal)

Ricardo Teodoro (Ramiro)

Tráiler de Los ríos del destino, serie de Netflix

Embed - Rivers of Fate | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Los ríos del destino, según la zona geográfica