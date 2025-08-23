Inicio Series y películas Netflix
Emily en París anunció la temporada 5 en Netflix: Emily y Marcello, ¿se quedan juntos? ¿qué pasa con Gabriel?

Lily Collins está rodando la quinta temporada de Emily en París en Venecia y Francia. La plataforma de series y películas de Netflix anunció la fecha de estreno

Antonella Prandina
Emily en París ya anunció la fecha de estreno de la quinta temporada en Netflix. La serie se desarrolla en Venecia y Francia.

Netflix anunció la fecha de estreno de una de las comedias románticas más queridas por los suscriptores de la plataforma de series y películas. Se trata de Emily en París (Emily in Paris, por su título original), la serie estadounidense protagonizada por Lily Collins que rompió todos los récords del streaming.

Emily en París regrega a Netflix con su quinta temporada, después del final abierto que dejó la última entrega. Darren Star, el creador de la serie del 2020, adelantó que la historia transcurrirá en dos escenarios: Venecia y París. Allí, el personaje de Lily Collins enfrentará desafríos profesionales y sentimentales.

emily en parís- temporada 5
Las primeras imágenes de Netflix sobre Emily en Paris en la temporada 5 muestran a Lily Collins en Venecia.

La serie de Netflix fue nominada a los Emmy a Mejor Serie de Comedia y a dos categorías en los Globos de Oro: Mejor Serie de TV, Comedia o Musical y Mejor Actriz Principal en Serie de TV, Comedia o Musical. ¿Cuándo estrena la quinta temporada de Emily en París? Te contamos la fecha exacta y te mostramos un pantallazo de las primeras imágenes.

Netflix: qué pasará en la temporada 5 de Emily en París

La serie Emily en París centra su historia en Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que es transferida inesperadamente a París cuando su jefa queda embarazada. Posteriormente, se encontró atrapada en un triángulo amoroso entre Gabriel (Lucas Bravo) u Alfie (Lucien Laviscount), pero la situación cambió sobre el final de la temporada 4.

emily en parís- temporada 5 (2)
El eje central de la temporada 5 de Emily en París se centrará en la relación entre la protagonista y Marcello, el galán italiano.

El intento de Emily y Gabriel de darle una oportunidad a su romance terminó abruptamente. A partir de ahí, la protagonista siguió adelante con Marcello (Eugenio Franceschini) mientras Gabriel se dio cuenta de que quería luchar por ella. Emily, sin embargo, se había mudado a Roma y parecía comenzar su futuro con Marcello.

En la quinta temporada, con Emily ahora al frente de la agencia Grateau en Roma, enfrenta obstáculos en su carrera y desafríos sentimentales. Es un nuevo capítulo en su vida, que incluye escenarios en Venecia, Italia, a los que intentará adaptarse.

emily en parís- temporada 5 (8)
En la quinta temporada de Emily en París regregará el triángulo amoroso entre Emily, Gabriel y Alfie.

Su relación con Marcello se perfila como el eje central de la trama sentimental, aunque el triángulo amoroso con Gabriel y Alfie persistirá, alimentando la tensión narrativa en la que terminó la cuarta temporada.

Videos: primeras imágenes de Emily en París, temporada 5

Reparto de Emily en París 5, serie de Netflix

El elenco principal de la serie regresará en la quinta temporada de Emily en París:

  • Lily Collins como Emily Cooper
  • Eugenio Franceschini como Marcello
  • Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau
  • Ashley Park como Mindy Chen
  • Lucas Bravo como Gabriel
  • Kate Walsh como Madeline Wheeler
  • Samuel Arnold como Julien
  • Bruno Gouery como Luc
  • Lucien Laviscount como Alfie Peterson
  • Paul Forman como Nicolas de Léon
  • Melia Kreiling como Sofia Sideris
  • Kevin Dias como Benoît
emily en parís- temporada 5 (3)
Ashley Park regresará como Mindy Chen, la mejor amiga de Emily Cooper en la serie de Netflix.

En esta entrega, Lucas Bravo regresa como Gabriel, el chef francés y exnovio de Emily; Lucien Laviscount como Alfie, el enamorado británico de la protagonista; y Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo interés amoroso italiano que marca un giro en la trama.

emily en parís- temporada 5 (6)
Lucas Bravo vuelve a la serie de Netflix como Gabriel, el gran amor de Emily.

A su vez, se sumarán nuevas figuras al elenco que renovarán la trama de Emily en París: Bryan Greenberg como Jake, Michèle Laroque en el papel de Yvette y la reconocida actriz Minnie Driver, quien interpretará a la princesa Jane, amiga de Sylvie e integrante de la realeza.

Mientras tanto, Camille Razat no regresará como Camille, tras decidir adoptar un hijo y comenzar una nueva vida lejos de Gabriel.

emily en parís- temporada 5 (5)
Bruno Gouery volverá como Luc y Samuel Arnold, como Julien.

Netflix: cuándo estrena Emily en París, temporada 5

La última entrega de la serie protagonizada por Lily Collins está muy cerca, según anunció Netflix. La temporada 5 de Emily in Paris estrenará en Netflix el 18 de diciembre de 2025 y contará con una historia desarrollada en dos ciudades: Roma y París.

Según adelantó Darren Star, el creador de Emily en París, las aventuras profesionales y sentimentales de Emily se trasladarán a escenarios completamente distintos. Gran parte de la serie transcurrirá en París y, en menor medida, veremos a la protagonista en Venecia.

emily en parís- temporada 5 (1)
Emily en Paris estrenará su quinta temporada en Netflix el 18 de diciembre de 2025.

Dónde ver la serie Emily en París, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Emily en París se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Emily in Paris se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Emily en París se puede ver en Netflix.
emily en parís- temporada 5 (7)
Emily en París se puede ver en la plataforma de Netflix en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

