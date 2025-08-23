Emily en París anunció la temporada 5 en Netflix: Emily y Marcello, ¿se quedan juntos? ¿qué pasa con Gabriel?

Netflix: qué pasará en la temporada 5 de Emily en París

La serie Emily en París centra su historia en Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que es transferida inesperadamente a París cuando su jefa queda embarazada. Posteriormente, se encontró atrapada en un triángulo amoroso entre Gabriel (Lucas Bravo) u Alfie (Lucien Laviscount), pero la situación cambió sobre el final de la temporada 4.

emily en parís- temporada 5 (2) El eje central de la temporada 5 de Emily en París se centrará en la relación entre la protagonista y Marcello, el galán italiano.

El intento de Emily y Gabriel de darle una oportunidad a su romance terminó abruptamente. A partir de ahí, la protagonista siguió adelante con Marcello (Eugenio Franceschini) mientras Gabriel se dio cuenta de que quería luchar por ella. Emily, sin embargo, se había mudado a Roma y parecía comenzar su futuro con Marcello.

En la quinta temporada, con Emily ahora al frente de la agencia Grateau en Roma, enfrenta obstáculos en su carrera y desafríos sentimentales. Es un nuevo capítulo en su vida, que incluye escenarios en Venecia, Italia, a los que intentará adaptarse.

emily en parís- temporada 5 (8) En la quinta temporada de Emily en París regregará el triángulo amoroso entre Emily, Gabriel y Alfie.

Su relación con Marcello se perfila como el eje central de la trama sentimental, aunque el triángulo amoroso con Gabriel y Alfie persistirá, alimentando la tensión narrativa en la que terminó la cuarta temporada.

Videos: primeras imágenes de Emily en París, temporada 5

Embed - It’s official: EMILY IN PARIS is coming back for Season 5! #netflix

Embed - Parisian chic with an Italian twist - Emily in Paris Season 5 is now in production! #Netflix

Embed - Emily in Paris First Look! Season 5 returns on December 18th

Reparto de Emily en París 5, serie de Netflix

El elenco principal de la serie regresará en la quinta temporada de Emily en París:

Lily Collins como Emily Cooper

como Emily Cooper Eugenio Franceschini como Marcello

Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau

Ashley Park como Mindy Chen

Lucas Bravo como Gabriel

Kate Walsh como Madeline Wheeler

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

Lucien Laviscount como Alfie Peterson

Paul Forman como Nicolas de Léon

Melia Kreiling como Sofia Sideris

Kevin Dias como Benoît

emily en parís- temporada 5 (3) Ashley Park regresará como Mindy Chen, la mejor amiga de Emily Cooper en la serie de Netflix.

En esta entrega, Lucas Bravo regresa como Gabriel, el chef francés y exnovio de Emily; Lucien Laviscount como Alfie, el enamorado británico de la protagonista; y Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo interés amoroso italiano que marca un giro en la trama.

emily en parís- temporada 5 (6) Lucas Bravo vuelve a la serie de Netflix como Gabriel, el gran amor de Emily.

A su vez, se sumarán nuevas figuras al elenco que renovarán la trama de Emily en París: Bryan Greenberg como Jake, Michèle Laroque en el papel de Yvette y la reconocida actriz Minnie Driver, quien interpretará a la princesa Jane, amiga de Sylvie e integrante de la realeza.

Mientras tanto, Camille Razat no regresará como Camille, tras decidir adoptar un hijo y comenzar una nueva vida lejos de Gabriel.

emily en parís- temporada 5 (5) Bruno Gouery volverá como Luc y Samuel Arnold, como Julien.

Netflix: cuándo estrena Emily en París, temporada 5

La última entrega de la serie protagonizada por Lily Collins está muy cerca, según anunció Netflix. La temporada 5 de Emily in Paris estrenará en Netflix el 18 de diciembre de 2025 y contará con una historia desarrollada en dos ciudades: Roma y París.

Según adelantó Darren Star, el creador de Emily en París, las aventuras profesionales y sentimentales de Emily se trasladarán a escenarios completamente distintos. Gran parte de la serie transcurrirá en París y, en menor medida, veremos a la protagonista en Venecia.

emily en parís- temporada 5 (1) Emily en Paris estrenará su quinta temporada en Netflix el 18 de diciembre de 2025.

Dónde ver la serie Emily en París, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Emily en París se puede ver en Netflix .

Emily en París se puede ver en . Estados Unidos: la serie Emily in Paris se puede ver en Netflix .

Emily in Paris se puede ver en . España: la serie Emily en París se puede ver en Netflix.