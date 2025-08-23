Inicio Ovación Boxeo Canelo Álvarez
Canelo Álvarez- Crawford: la pelea por el Título Mundial indiscutido toma color y se conocen las autoridades

La Comisión Atlética de Nevada designó autoridades para la pelea por el Título Mundial entre Canelo Álvarez y Crawford. Debuta Netflix en la transmisión

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Ya corre la cuenta regresiva para la pelea del 13 de septiembre entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas y con televisación de Netflix.

Para lo que será la pelea del semestre, entre el supercampeón y considerado el Mejor Libra por Libra del momento, el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford, la cercanía del evento ya va develando quienes acompañaran a los púgiles como autoridades y los favoritismos de los conocedores.

La Comisión Atlética de Nevada aprobó la selección de los oficiales para la esperada pelea Canelo-Crawford a realizarse en el Allegiant Stadium, de la ciudad de Las Vegas, con televisación de Netflix. Tom Taylor será el tercer hombre en el ring y los jueces que tendrán que elegir quien ganó de cumplirse los 12 asaltos serán: Tim Cheatham, Max Deluca y Steve Weisfeld.

Quien expondrá su Título Mundial unificado será Saúl Canelo Álvarez, poseedor de las fajas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF), Organización (OMB/WBO), Consejo (CMB/WBC) y de la Asociación (AMB/WBA) -supercampeón- aunque esta última no estará en juego. Terence Crawford es campeón indiscutido de la categoría welter y titular interino superwelter OMB, por lo que saltará dos divisiones para este compromiso estelar.

Netflix se mete en el mundo del boxeo con el pleito Canelo Álvarez- Crawford

La megavelada de Las Vegas será transmitida en vivo a nivel mundial por la plataforma Netflix, sin costo adicional para sus suscriptores, marcando un hito en la transmisión deportiva digital.

Esta será la primera pelea de boxeo de gran escala transmitida por Netflix, con una producción de alto nivel que incluye contenido exclusivo y múltiples cámaras.

Grandes figuras para la transmisión

Jon Anik (UFC) narrará la pelea, junto a Max Kellerman y Andre Ward como analistas. Michael Buffer presentará la cartelera principal, mientras que Joe Martínez cubrirá las preliminares. En la mesa: Mario López, Antonio Tarver, Mark Kriegel y Mike Coppinger. Jim Gray y Heidi Androl reportan desde el ringside, con Skipper Kelp como juez no oficial.

