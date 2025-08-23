Canelo Álvarez- Crawford: la pelea por el Título Mundial indiscutido toma color y se conocen las autoridades

La Comisión Atlética de Nevada aprobó la selección de los oficiales para la esperada pelea Canelo-Crawford a realizarse en el Allegiant Stadium, de la ciudad de Las Vegas, con televisación de Netflix. Tom Taylor será el tercer hombre en el ring y los jueces que tendrán que elegir quien ganó de cumplirse los 12 asaltos serán: Tim Cheatham, Max Deluca y Steve Weisfeld.

Quien expondrá su Título Mundial unificado será Saúl Canelo Álvarez, poseedor de las fajas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF), Organización (OMB/WBO), Consejo (CMB/WBC) y de la Asociación (AMB/WBA) -supercampeón- aunque esta última no estará en juego. Terence Crawford es campeón indiscutido de la categoría welter y titular interino superwelter OMB, por lo que saltará dos divisiones para este compromiso estelar.