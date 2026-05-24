Buscan el reemplazante de Gustavo Costas en Racing: los candidatos

Trascendió que el principal apuntado por la dirigencia es Hernán Crespo, quien actualmente no está trabajando y reúne consenso dentro del entorno encabezado por Diego Milito.

Crespo es el DT que buscará Racing teniendo en cuenta su experiencia, perfil internacional y disponibilidad inmediata, aunque el aspecto económico sería uno de los principales obstáculos para avanzar formalmente en las negociaciones.

Los otros candidatos a suceder a Gustavo Costas como DT de Racing

Otros nombres que suenan son Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors, y Guillermo Barros Schelotto, hoy con trabajo en Vélez y el viejo anhelo de Milito para conducir al equipo.

guillermo barros schelotto Diego Milito siempre quiso tener como DT de Racing a Guillermo Barros Schelotto.

La salida de Costas provocó una mezcla de tristeza y de bronca entre los hinchas de Racing, no solo por tratarse de un referente histórico del club, sino también por los títulos internacionales obtenidos durante su ciclo, entre ellos la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Sin embargo, la reciente eliminación continental y el desgaste interno terminaron inclinando la decisión de la dirigencia

Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedarán a cargo del plantel de manera interina para los próximos compromisos mientras se define al sucesor de Costas.

Además el clima político y futbolístico en Avellaneda se mantiene tenso, ya que distintos grupos de hinchas convocaron banderazos y expresaron públicamente su rechazo a la salida de Costas, en medio de un escenario de incertidumbre sobre el futuro futbolístico del club.