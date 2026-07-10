Un nuevo registro del gato andino en Malargüe encendió la esperanza para el felino más amenazado de América

Se calcula que existen menos de 2.200 ejemplares de gato andino en toda América. Foto: Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza

Un monitoreo sistemático y articulado

El registro fotográfico se obtuvo gracias a los monitoreos permanentes que se realizan dentro del Área Natural Protegida, mediante un trabajo articulado entre el Estado provincial, investigadores de WCS Argentina, la Alianza Gato Andino y los propios productores de la zona. Este logro no es un hecho aislado: se suma al histórico avistamiento confirmado meses atrás en el mismo sector por el cuerpo de Guardaparques. En conjunto, ambos hitos consolidan a Malargüe como un territorio estratégico y evidencian la importancia de sostener programas permanentes de investigación de fauna silvestre.

Las tareas de campo desarrolladas no solo abarcan el monitoreo con cámaras trampa, sino también análisis genéticos y el relevamiento de información aportada por los pobladores rurales. Con estos datos, los expertos logran elaborar mapas de presencia e identificar corredores biológicos fundamentales para la planificación de políticas públicas.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, analizó el impacto del descubrimiento: "Cada nuevo registro representa mucho más que una fotografía. Es evidencia científica que nos permite comprender cómo se distribuye la especie, identificar los ambientes prioritarios para su conservación y fortalecer las políticas públicas destinadas a proteger uno de los mayores patrimonios naturales que tiene Mendoza".

Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna, subrayó que transformar los datos de campo en herramientas concretas orienta las acciones de manejo tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

El Reserva de la Caverna de las Brujas donde existen cámaras trampa para captar la presencia del gato andino. Foto: archivo

El rol de las reservas y la convivencia con la producción

Desde la Dirección de Áreas Protegidas, su titular Iván Funes Pinter remarcó que las reservas naturales funcionan como verdaderos laboratorios naturales, ponderando la presencia activa de los guardaparques en el territorio.

Además de la veta estrictamente científica, el proyecto oficial incorpora de manera directa el conocimiento de los crianceros y habitantes locales.

Sus aportes resultan vitales para identificar los sectores prioritarios de monitoreo y promover estrategias que favorezcan la convivencia armónica entre los carnívoros nativos y la actividad ganadera caprina y ovina de la zona, implementando capacitaciones y educación ambiental para reducir los conflictos rurales.

Finalmente, las autoridades provinciales recordaron de forma tajante que la fauna silvestre forma parte del patrimonio natural de los mendocinos, por lo que su captura, tenencia y comercialización están rigurosamente prohibidas por las leyes vigentes.