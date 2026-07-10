Picada argentina: la costumbre que no falta en asados y fútbol esconde una curiosa historia sobre su origen

Entre 1860 y 1930, Argentina recibió una oleada enorme de inmigrantes europeos. Millones de personas provenientes de Europa llegaron no solo para instalarse, sino también para traer su cultura y costumbres. La vida cotidiana fue cambiando, con ella los oficios, las formas de hablar y, por supuesto, de comer.

Salame, queso, papas fritas, maní, aceitunas y pan hoy en día son parte del ritual futbolero. Ideal para estar con amigos o familia.

Las costumbres gastronómicas de los italianos y españoles se mezclaron con las tradiciones y productos argentinos dando origen a un plato humilde, pero único: la picada de fiambre. Su idea principal fue servir bocados pequeños para compartir antes de una comida o durante una reunión, como tomar sopa antes del plato principal.

Específicamente de Italia llegó el antipasto, una porción de fiambres, quesos, aceitunas, conservas y algunas verduras; de España la costumbre de comer tapas. Luego en Argentina, se hizo costumbre combinar ambos casos con salames, pan y fiambres locales.

Hablar de "picada" resume a la perfección la idea de comer algo rico, variado y práctico donde cada persona se sirve a su gusto un pedazo de pan, salame y queso con mayonesa, sin necesidad de armar o cocinar una receta elaborada para compartir un momento con familia o amigos.