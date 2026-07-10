Picada argentina: la costumbre que no falta en asados y fútbol esconde una curiosa historia sobre su origen
En los partidos, una juntada con amigos o asadito, es infaltable la picada de fiambre para acompañar el momento. Sin embargo, esta costumbre tiene una historia
Aunque para muchos es una tradición puramente argentina, este clásico nació de una mezcla entre inmigrantes italianos y españoles, dando origen a la entrada por excelencia de cualquier comida y momento.
Picada argentina: la costumbre que no falta en asados y fútbol esconde una curiosa historia sobre su origen
No se sabe con exactitud cuándo nació la picada argentina ni tampoco quién fue el creador. Pero sí que fue una costumbre que se fue arraigando lentamente entre el siglo XIX y principios del siglo XX.
Entre 1860 y 1930, Argentina recibió una oleada enorme de inmigrantes europeos. Millones de personas provenientes de Europa llegaron no solo para instalarse, sino también para traer su cultura y costumbres. La vida cotidiana fue cambiando, con ella los oficios, las formas de hablar y, por supuesto, de comer.
Las costumbres gastronómicas de los italianos y españoles se mezclaron con las tradiciones y productos argentinos dando origen a un plato humilde, pero único: la picada de fiambre. Su idea principal fue servir bocados pequeños para compartir antes de una comida o durante una reunión, como tomar sopa antes del plato principal.
Específicamente de Italia llegó el antipasto, una porción de fiambres, quesos, aceitunas, conservas y algunas verduras; de España la costumbre de comer tapas. Luego en Argentina, se hizo costumbre combinar ambos casos con salames, pan y fiambres locales.
Hablar de "picada" resume a la perfección la idea de comer algo rico, variado y práctico donde cada persona se sirve a su gusto un pedazo de pan, salame y queso con mayonesa, sin necesidad de armar o cocinar una receta elaborada para compartir un momento con familia o amigos.