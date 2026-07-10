El faro más antiguo de Argentina construido con un fin clave para el país, fue inspiración para Julio Verne

Con promesas de tierra firme para quien está en el agua abierta, los faros están desde siempre relacionados con la mística y los secretos. En este caso, el Faro San Juan de Salvamento, ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, una de las zonas más peligrosas para la navegación marítima, hace uso del faro para ser luz entre la oscuridad.

Es el faro más antiguo de Argentina y el primero en ser edificado en cercanía a las aguas australes.

El guardián del fin del mundo, el faro construido con un fin clave para el país

En Argentina hay un faro aislado, rodeado de acantilados, que soporta corrientes violentas, condiciones climáticas extremas y que es el más antiguo del país. Este fue inaugurado el 25 de mayo del año 1884 en la Isla de los Estados, al noreste del archipiélago fueguino, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.