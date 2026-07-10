El faro más antiguo de Argentina construido con un fin clave para el país, fue inspiración para Julio Verne

En una provincia argentina, una construcción cargada de naufragios y de pie ante el viento y la marea es la guardiana de quienes navegan por la desembocadura del río a pocos kilómetros de Viedma. El faro más antiguo esconde entre sus paredes curiosidades e historias únicas.
Con promesas de tierra firme para quien está en el agua abierta, los faros están desde siempre relacionados con la mística y los secretos. En este caso, el Faro San Juan de Salvamento, ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, una de las zonas más peligrosas para la navegación marítima, hace uso del faro para ser luz entre la oscuridad.
El guardián del fin del mundo, el faro construido con un fin clave para el país
En Argentina hay un faro aislado, rodeado de acantilados, que soporta corrientes violentas, condiciones climáticas extremas y que es el más antiguo del país. Este fue inaugurado el 25 de mayo del año 1884 en la Isla de los Estados, al noreste del archipiélago fueguino, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Si bien funcionó hasta comienzos del siglo XX, su ubicación no fue casual, sino que buscaba dar una señal de orientación a los barcos antes de que estos se introdujeran al paso más temido del mundo: Cabo de Hornos.
En este sentido, su objetivo era único y esencial: reducir la gran cantidad de naufragios en esa zona y asistir a los barcos cuando ocurría un accidente. Sin embargo, su ubicación elevada y la constante nubosidad hacían que muchas veces la luz quedara escondida y los accidentes fueran inevitables. Por este motivo, el faro fue desactivado en 1902 y reemplazado por una señal más efectiva en la Isla Año Nuevo.
Curiosidades del Faro San Juan del Salvamento
- Se construyó a unos 60 metros sobre el nivel del mar, de madera de lenga y con una altura de seis metros.
- Es un faro octogonal.
- Su luz fue guía para barcos que navegaban hacia el Océano Pacífico.
- El faro del fin del mundo de Julio Verne, publicada en 1905, tomó como referencia este sitio inhóspito y solitario, dándole proyección internacional al Faro San Juan de Salvamento.
- En 1994, se comenzó a desarrollar el proyecto para rescatar el faro y elaborar una réplica de esta estructura frente a la costa de La Rochelle en Francia.