Dos aviones que salieron de Chile a San Pablo aterrizaron en Mendoza por una presunta emergencia

Según indica la web de Aeropuertos Argentina, el primero de ellos aterrizó a las 7.16 mientras que el segundo lo hizo a las 7.33 de este viernes.

Algunos reportes indicaron que los dos estaban en situación aparente de emergencia, por lo que pidieron autorización al Aeropuerto de Mendoza para aterrizar, la cual fue aprobada por la torre de control.