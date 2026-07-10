Dos aviones que salieron de Chile a San Pablo aterrizaron en Mendoza por una presunta emergencia

Dos vuelos de la aerolínea Sky que salieron de Chile aterrizaron aparentemente de emergencia en el Aeropuerto de Mendoza. Los dos tenían como destino San Pablo, Brasil. Todavía no tienen horario para retomar el viaje.
Según indica la web de Aeropuertos Argentina, el primero de ellos aterrizó a las 7.16 mientras que el segundo lo hizo a las 7.33 de este viernes.
Algunos reportes indicaron que los dos estaban en situación aparente de emergencia, por lo que pidieron autorización al Aeropuerto de Mendoza para aterrizar, la cual fue aprobada por la torre de control.
Algunos indicaron que posiblemente se trató a una situación de turbulencia, pero todavía no informaron cuál fue la emergencia en los vuelos.