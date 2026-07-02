Malargüe fue la ciudad más fría del país: cómo seguirá el pronóstico del tiempo en Mendoza

El ranking de ciudades más frías del país de este jueves.

El ranking de las 10 ciudades más frías del país este jueves 2 de julio

El informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional ubicó a las siguientes localidades entre las temperaturas más bajas registradas durante la jornada:

Malargüe (Mendoza): -2,6°C (sensación térmica: -4,8°C).

San Carlos de Bariloche (Río Negro): -1,3°C (sensación térmica: -5,1°C).

Maquinchao (Río Negro): -0,6°C.

El Calafate (Santa Cruz): -0,6°C (sensación térmica: -2,5°C).

Esquel (Chubut): -0,3°C (sensación térmica: -5,1°C).

Chapelco (Neuquén): -0,2°C (sensación térmica: -4,9°C).

Perito Moreno (Santa Cruz): 0,2°C.

Dolores (Buenos Aires): 0,8°C (sensación térmica: -1,6°C).

Azul (Buenos Aires): 1°C (sensación térmica: -1,4°C).

San Rafael (Mendoza): 1,5°C (sensación térmica: -0,8°C).

La ola de frío seguirá en Mendoza

Si bien la ola de frío seguirá presente en Mendoza durante los próximos días, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse de manera gradual.

Para este viernes se espera una mínima de -1°C y una máxima de 6°C, con cielo nublado. El sábado las marcas térmicas oscilarán entre -1°C y 9°C, también con cielo nublado.

La ola de frío seguirá en Mendoza.

En tanto, el domingo continuará el ascenso de la temperatura, con una mínima de -1°C y una máxima de 11°C. Para esa jornada se prevé cielo parcialmente nublado, lo que marcaría el comienzo de una mejora en las condiciones meteorológicas tras varios días de frío intenso.