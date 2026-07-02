La ola polar que atraviesa gran parte del país volvió a ubicar a Mendoza entre las provincias con las temperaturas más bajas de Argentina. Este jueves, Malargüe fue la ciudad más fría del país, mientras que San Rafael también ingresó en el décimo lugar del ranking nacional elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El frio seguirá al menos hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo.
Malargüe fue la ciudad más fría del país: cómo seguirá el pronóstico del tiempo en Mendoza
La localidad del Sur registró la temperatura más baja del jueves, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. San Rafael quedó décima
De acuerdo con los registros oficiales, Malargüe encabezó el listado con una temperatura de -2,6°C, una sensación térmica de -4,8°C y una humedad del 76%.
En tanto, San Rafael ocupó el décimo lugar del ranking con 1,5°C, una sensación térmica de -0,8°C y una humedad relativa del 82%.
El ranking de las 10 ciudades más frías del país este jueves 2 de julio
El informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional ubicó a las siguientes localidades entre las temperaturas más bajas registradas durante la jornada:
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Malargüe (Mendoza): -2,6°C (sensación térmica: -4,8°C).
San Carlos de Bariloche (Río Negro): -1,3°C (sensación térmica: -5,1°C).
Maquinchao (Río Negro): -0,6°C.
El Calafate (Santa Cruz): -0,6°C (sensación térmica: -2,5°C).
Esquel (Chubut): -0,3°C (sensación térmica: -5,1°C).
Chapelco (Neuquén): -0,2°C (sensación térmica: -4,9°C).
Perito Moreno (Santa Cruz): 0,2°C.
Dolores (Buenos Aires): 0,8°C (sensación térmica: -1,6°C).
Azul (Buenos Aires): 1°C (sensación térmica: -1,4°C).
San Rafael (Mendoza): 1,5°C (sensación térmica: -0,8°C).
La ola de frío seguirá en Mendoza
Si bien la ola de frío seguirá presente en Mendoza durante los próximos días, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse de manera gradual.
Para este viernes se espera una mínima de -1°C y una máxima de 6°C, con cielo nublado. El sábado las marcas térmicas oscilarán entre -1°C y 9°C, también con cielo nublado.
En tanto, el domingo continuará el ascenso de la temperatura, con una mínima de -1°C y una máxima de 11°C. Para esa jornada se prevé cielo parcialmente nublado, lo que marcaría el comienzo de una mejora en las condiciones meteorológicas tras varios días de frío intenso.