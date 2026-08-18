Comenzaron con la construcción de una presa para su campo y terminaron con una multa de US$70.000

Durante los seis meses siguientes, construyeron en secreto una nueva represa de grandes dimensiones, sin los estudios técnicos ni las autorizaciones necesarias. Las excavaciones modificaron directamente el terreno ribereño que rodea al Bucca Bucca Creek y alteraron el cauce natural del arroyo, que desemboca en el río Orara.

Construcción de represa sin permiso: dos agricultores y un operario en el banquillo

Las obras de construcción también destruyeron alrededor de 1.8 hectáreas de vegetación nativa y bosque protegido en una zona ribereña sensible. La intervención dejó expuestos suelos altamente ácidos, aumentando el riesgo de erosión y afectando un ecosistema que sirve de hábitat para distintas especies, incluidos los koalas.

El impacto no se limitó al terreno de la finca. Al bloquear o alterar el cauce del Bucca Bucca Creek, las obras ce construcción pusieron en riesgo el flujo natural de agua hacia el río Orara, del que el arroyo es afluente. Una modificación de este tipo puede afectar tanto la calidad como la cantidad de agua que continúa río abajo y alterar las condiciones del ecosistema.

Tanto los agricultores como el operador de la excavadora se declararon culpables de los cargos relacionados con la construcción ilegal de la represa y el desmonte de vegetación protegida. El tribunal impuso una multa combinada de 100.000 dólares australianos a los agricultores y otra de 30.000 dólares a Gray. Además, los condenados tuvieron que asumir los costos legales del Estado y publicar el veredicto de culpabilidad en periódicos locales.