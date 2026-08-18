El descubrimiento de un cristal de roca tallado hace más de 2700 años genera debate. Un artesano de Asiria pulió el trozo con una superficie plana junto a otra convexa. La lente enfoca la luz para lograr un aumento rudimentario. Austen Henry Layard halló la pieza en 1849 durante unas excavaciones en la antigua ciudad de Kalhu.
El descubrimiento arqueológico que podría ser un invento muy avanzado de hace 3000 años
Un enigmático descubrimiento en Irak divide a los especialistas. La lente asiria cuestiona los orígenes de la antigua óptica
El Museo Británico custodia actualmente el artefacto en sus instalaciones. Los especialistas en arqueología debaten hoy las verdaderas funciones de la pieza. Algunos investigadores asocian el cristal con un antiguo telescopio. Otros académicos sugieren un uso ornamental para decorar muebles reales.
La institución británica mantiene una postura cautelosa sobre el propósito original del objeto. Las propiedades ópticas no garantizan la creación intencional de un instrumento científico. La falta de consenso académico mantiene vivo el debate sobre el artefacto asirio.
Misterio sobre el descubrimiento
El asiriólogo italiano Giovanni Pettinato propuso una teoría llamativa a fines del siglo veinte. El académico sugirió que los asirios usaron la lente para observar el cielo nocturno. Los astrónomos de Mesopotamia registraban los fenómenos celestes con gran precisión.
Los textos asirios carecen de referencias sobre la construcción de instrumentos ópticos. Los investigadores tampoco encontraron monturas para sostener un dispositivo complejo. La hipótesis necesita más evidencias para catalogar la pieza como un invento astronómico.
Dimitris Plantzos publicó el estudio "Cristales y lentes en el mundo grecorromano" en 1997. El investigador analizó numerosos objetos antiguos con formas similares. Plantzos argumentó que muchas piezas servían como simples adornos.
Las irregularidades en las superficies antiguas distorsionaban las imágenes. Los artesanos lograban trabajos detallados mediante su experiencia sin requerir de lentes. La precisión manual explicaba la calidad de las miniaturas antiguas.
Alternativas
George Sines junto a Yannis Sakellarakis defendieron el uso práctico de lentes en su estudio de 1987. Los autores afirmaron que el Medio Oriente utilizó herramientas de aumento durante miles de años. Los artesanos aplicaban estos objetos para examinar sellos o grabar gemas preciosas.
La tecnología permitía fabricar lentes funcionales en la antigüedad. El propósito específico de la pieza de Nimrud permanece incierto a pesar de estas capacidades técnicas. Ángel Tomás Camacho García ofreció una nueva explicación en 2019 tras examinar el cristal.
El investigador postuló que el objeto funcionaba como un monóculo. La lente podía corregir problemas de presbicia o astigmatismo para una persona de alto estatus. La historia carece de pruebas suficientes para establecer una conclusión definitiva sobre la reliquia.
En pocas palabras
- Descubrimiento en Irak: un enigmático cristal de roca pulido hace 2700 años genera debate entre especialistas.
- Debate científico: se discute si la lente asiria servía como instrumento óptico para astronomía o como objeto ornamental.
- Conclusiones inciertas: la falta de textos y evidencia concreta mantiene el misterio sobre la función original del artefacto.