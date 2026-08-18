El descubrimiento arqueológico que podría ser un invento muy avanzado de hace 3000 años

Misterio sobre el descubrimiento

El asiriólogo italiano Giovanni Pettinato propuso una teoría llamativa a fines del siglo veinte. El académico sugirió que los asirios usaron la lente para observar el cielo nocturno. Los astrónomos de Mesopotamia registraban los fenómenos celestes con gran precisión.

Los textos asirios carecen de referencias sobre la construcción de instrumentos ópticos. Los investigadores tampoco encontraron monturas para sostener un dispositivo complejo. La hipótesis necesita más evidencias para catalogar la pieza como un invento astronómico.

Dimitris Plantzos publicó el estudio "Cristales y lentes en el mundo grecorromano" en 1997. El investigador analizó numerosos objetos antiguos con formas similares. Plantzos argumentó que muchas piezas servían como simples adornos.

Las irregularidades en las superficies antiguas distorsionaban las imágenes. Los artesanos lograban trabajos detallados mediante su experiencia sin requerir de lentes. La precisión manual explicaba la calidad de las miniaturas antiguas.

Alternativas

George Sines junto a Yannis Sakellarakis defendieron el uso práctico de lentes en su estudio de 1987. Los autores afirmaron que el Medio Oriente utilizó herramientas de aumento durante miles de años. Los artesanos aplicaban estos objetos para examinar sellos o grabar gemas preciosas.

La tecnología permitía fabricar lentes funcionales en la antigüedad. El propósito específico de la pieza de Nimrud permanece incierto a pesar de estas capacidades técnicas. Ángel Tomás Camacho García ofreció una nueva explicación en 2019 tras examinar el cristal.

El investigador postuló que el objeto funcionaba como un monóculo. La lente podía corregir problemas de presbicia o astigmatismo para una persona de alto estatus. La historia carece de pruebas suficientes para establecer una conclusión definitiva sobre la reliquia.