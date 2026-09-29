Científicos estudiaban una enfermedad propagada por garrapatas, y descubrieron un nuevo virus

Para encontrar respuestas, los investigadores tomaron muestras de personas hospitalizadas con picaduras recientes. Mediante secuenciación de ARN, detectaron la nueva amenaza.

Los análisis genéticos confirmaron que sus proteínas compartían menos del 80% de aminoácidos con otras especies del mismo género, validando su clasificación como un organismo distinto.

Síntomas

De los 3.163 pacientes evaluados en el estudio, un 10,4% dio positivo para ALTNV. La cifra subió al 15,1% entre quienes habían dado negativo para la infección por Dabie. Las personas contagiadas exclusivamente con el nuevo patógeno presentaron fatiga, problemas gastrointestinales, niveles bajos de plaquetas e inflamación hepática, pero todas se recuperaron por completo.

El escenario cambió de forma drástica al observar las coinfecciones. Los pacientes contagiados con ambos microorganismos sufrieron más complicaciones respiratorias y daño renal. De los 38 individuos afectados por ambas enfermedades, siete perdieron la vida, marcando una tasa de letalidad del 18,4% para el grupo.

Las pruebas realizadas a más de 47.000 arácnidos en 15 provincias chinas confirmaron la presencia de la amenaza. La especie Haemaphysalis longicornis mostró la mayor prevalencia, con un 1,8% de positividad. Pruebas de laboratorio posteriores demostraron que el insecto puede transmitir la afección a ratones.

Los autores del trabajo, publicado en la revista médica New England Journal of Medicine, advirtieron sobre los riesgos de la zona. "La cocirculación de ALTNV y DBV en las mismas áreas, sumada a su vector de garrapata compartido, subraya la necesidad de mejorar el diagnóstico diferencial entre las infecciones con estos virus en regiones donde el síndrome de fiebre severa con trombocitopenia es endémico", explicaron.