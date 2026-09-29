Un equipo internacional de paleontólogos realizó un hallazgo que permite conocer con mayor precisión cómo eran los dinosaurios que habitaban la actual China hace unos 125 millones de años. Se trata de un esqueleto casi completo de un terizinosaurio encontrado en Daabangou, dentro de la provincia de Liaoning, una región reconocida por la riqueza de fósiles pertenecientes a la denominada Biota de Jehol.
Paleontólogos encuentran el esqueleto de un dinosaurio de 125 millones de años: medía casi 4 metros y pesaba entre 117 y 214 kilos
El descubrimiento de los paleontólogos permite conocer en profundidad una de las especies más raras de dinosaurios
Encuentran en China un fósil de dinosaurio en excelente estado de conservación
El ejemplar corresponde a Kayrasaurus changliensis, un dinosaurio que vivió durante el Cretácico Inferior y que presenta una combinación anatómica particularmente llamativa. Los restos recuperados permiten estimar que alcanzaba aproximadamente 3,6 metros de longitud y que su masa corporal se encontraba dentro de un rango de entre 117 y 274 kilogramos.
Aunque al esqueleto le faltan las extremidades posteriores y algunas piezas menores, los investigadores pudieron recuperar una importante cantidad de estructuras. Entre ellas se encuentran buena parte del cráneo, la mandíbula, la columna vertebral y los miembros delanteros.
Precisamente estas partes permitieron identificar algunos de los rasgos más particulares del dinosaurio. Sus extremidades anteriores estaban equipadas con garras largas, curvas y especialmente robustas. Una característica adicional aparece en el cuarto dedo, que presenta una estructura dorsal semejante a un pequeño labio y que ayuda a diferenciarlo de otros terizinosaurios.
La anatomía del animal también revela una combinación inesperada en su cabeza. A diferencia de lo que podría suponerse por sus enormes garras, Kayrasaurus changliensis tenía dientes diminutos, aunque distribuidos en una cantidad considerable.
Los especialistas contabilizaron más de 32 piezas dentales en el maxilar y más de 45 en el dentario. Además, estos dientes estaban muy juntos, con una densidad estimada de entre 3,5 y 4 por centímetro.
Una mandíbula pequeña, pero con una mordida poderosa
El reducido tamaño de sus dientes no significa que el dinosaurio tuviera una mordida débil. Los análisis biomecánicos realizados por los paleontólogos indican que podía ejercer una fuerza considerable con sus mandíbulas.
Al mismo tiempo, sus características corporales sugieren que no era un animal especializado en correr a gran velocidad. Su anatomía apunta hacia un desplazamiento relativamente lento, en contraste con la apariencia amenazante de sus extremidades delanteras.
El descubrimiento también se destaca por la disponibilidad de los datos obtenidos mediante microtomografía computarizada. Los investigadores publicaron en abierto las imágenes tridimensionales del cráneo y la mandíbula, permitiendo que otros especialistas puedan analizar las estructuras sin necesidad de acceder físicamente al fósil.
De esta manera, el descubrimiento de Kayrasaurus changliensis no solo amplía el conocimiento sobre los dinosaurios del Cretácico, sino que también ofrece nuevas herramientas para continuar investigando la evolución y anatomía de estas especies.
En pocas palabras
- Descubrimiento paleontológico: Hallan en China un esqueleto casi completo de un dinosaurio de 125 millones de años.
- Características únicas: El ejemplar, un terizinosaurio de casi 4 metros, presenta garras delanteras robustas y diminutos dientes.
- Avance científico: El estudio, con datos de microtomografía disponibles públicamente, amplía el conocimiento sobre dinosaurios del Cretácico.