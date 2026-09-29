Paleontólogos encuentran el esqueleto de un dinosaurio de 125 millones de años: medía casi 4 metros y pesaba entre 117 y 214 kilos

Precisamente estas partes permitieron identificar algunos de los rasgos más particulares del dinosaurio. Sus extremidades anteriores estaban equipadas con garras largas, curvas y especialmente robustas. Una característica adicional aparece en el cuarto dedo, que presenta una estructura dorsal semejante a un pequeño labio y que ayuda a diferenciarlo de otros terizinosaurios.

Así sería el dinosaurio que vivió en China hace 125 millones de años. Foto: Phys ORG

La anatomía del animal también revela una combinación inesperada en su cabeza. A diferencia de lo que podría suponerse por sus enormes garras, Kayrasaurus changliensis tenía dientes diminutos, aunque distribuidos en una cantidad considerable.

Los especialistas contabilizaron más de 32 piezas dentales en el maxilar y más de 45 en el dentario. Además, estos dientes estaban muy juntos, con una densidad estimada de entre 3,5 y 4 por centímetro.

Una mandíbula pequeña, pero con una mordida poderosa

El reducido tamaño de sus dientes no significa que el dinosaurio tuviera una mordida débil. Los análisis biomecánicos realizados por los paleontólogos indican que podía ejercer una fuerza considerable con sus mandíbulas.

Al mismo tiempo, sus características corporales sugieren que no era un animal especializado en correr a gran velocidad. Su anatomía apunta hacia un desplazamiento relativamente lento, en contraste con la apariencia amenazante de sus extremidades delanteras.

Así sería el porte del dinosaurio. Foto: Journal of Systematic Palaeontology

El descubrimiento también se destaca por la disponibilidad de los datos obtenidos mediante microtomografía computarizada. Los investigadores publicaron en abierto las imágenes tridimensionales del cráneo y la mandíbula, permitiendo que otros especialistas puedan analizar las estructuras sin necesidad de acceder físicamente al fósil.

De esta manera, el descubrimiento de Kayrasaurus changliensis no solo amplía el conocimiento sobre los dinosaurios del Cretácico, sino que también ofrece nuevas herramientas para continuar investigando la evolución y anatomía de estas especies.